Todas las chicas bajitas correrán a comprarse los pantalones básicos que hacen efecto piernas más largas

Si nos paramos a pensar, hay una prenda que no nos puede faltar en nuestro armario sea la temporada que sea. Si bien es cierto que hay ciertas prendas que son un imprescindible en una temporada concreta, como por ejemplo los abrigos de paño en invierno o las sandalias en verano, hay prendas que podemos llevar indistintamente en invierno como en verano. Por ejemplo, las mini faldas son un imprescindible que podemos usar con un jersey de lana, medias negras y unas botas cowboy y también lo podemos llevar con unas alpargatas de cuña y camisa de tirantes durante los meses más cálidos del año. Sin embargo, la prenda estrella de nuestro armario es, sin lugar a dudas, el pantalón. En tiendas podemos encontrar un sinfín de pantalones entre los que escoger, tengamos el estilo, personalidad y gustos que tengamos. Por ejemplo, los pantalones cargo son un must en los looks de las chicas amantes de la moda con un estilo muy cómodo y sencillo, como el estilo de Alba Díaz, o el pantalón de pinza que todas las influencers 50+ llevan con chaquetas para ir a la oficina. En este sentido, las chicas bajitas están de suerte y es que hay un tipo de pantalón que sienta muy bien y que hacen efecto de piernas más largas y que, casualmente, están en tendencia. Se trata de los pantalones 'wide leg'.

¿Cómo son los pantalones 'wide leg'? Se trata de un tipo de pantalón que se ajusta a la cintura y que cae en pernera ancha. Lo mejor es que es de tiro alto, lo que hace que estilice la figura y cree un efecto óptico que hace que tus piernas se vean más largas. En tiendas podemos encontrarlos en todo tipo de tonalidades, desde el clásico vaquero de tono oscuro pasando por el pantalón 'wide leg' blanco, sin olvidarnos de aquellos pantalones en tejido de lino o, lo mejor, que siguen la tendencia 'pijamera' de rayas celestes y blancas. ¿Cómo combinar esta primavera estos pantalones? Lo ideal es que lo hagamos con un tank top y lo acompañemos de una chaqueta sobre camisa en tejido vaquero, ya que está muy en tendencia. En cuanto al calzado, si prefieres ir cómoda, las deportivas son el calzado adecuado pero, si quieres verte aún más estilizada, unas botas altas de tacón (o unas alpargatas de cuña) son las idóneas. Sin más, te enseñamos los pantalones más básicos y que más estilizan del mercado.

Jeans Z1975 Wide leg tiro medio pinzas, de Zara (29,95 euros)

Jeans wide leg tiro medio Zara

Jeans Z1975 wide leg crop tiro alto nervio frontal, de Zara (29,95 euros)

Jeans wide leg crop Zara

Pantalón fluido wide leg, de Pull & Bear (27,99 euros)

Pantalón fluido wide leg Pull & Bear

Jeans ZW Collection rectos tiro alto, de Zara (17,99 euros)

Jeans rectos Zara

Pantalón rayas pijamero, de Pull & Bear (29,99 euros)

Pantalón rayas pijamero Pull & Bear

Estos son algunos de los pantalones wide leg que hacen efecto tipazo y es ideal para las chicas bajitas, ya que ensalza la figura y visualmente parecerás mucho más alta.