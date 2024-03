Nos caemos rendidas ante el conjunto de Alba Díaz de pantalón y chaqueta cruzada perfecto para el Domingo de Ramos

Alba Díaz está pasando unos días de descanso en la capital andaluza, donde está disfrutando de la gastronomía, la cultura y de su familia y amigos. La joven, que acaba de confirmar que no le gusta mucho la Semana Santa, le ha dado una oportunidad y ha sacado a relucir un look que acaba de estrenar de la nueva colección de Zara para afrontar esta jornada de Domingo de Ramos en Sevilla. Se trata de un conjunto de pantalón y chaqueta cruzada tipo kimono en tono tierra al que le ha añadido unos stilettos terminados en punta en color blanco. La joven, quien ayer nos enseñaba un look de lo más arriesgado y sexy de vestido negro de efecto tipazo que Alba Díaz defendía a la perfección, para el día de hoy, Domingo de Ramos, la hija de Vicky Martín Berrocal apostaba por un look mucho más elegante y sofisticado (acorde al día de hoy).

No tenemos pruebas pero tampoco dudas de que este conjunto de pantalón fluido con textura y esta chaqueta tipo kimono cruzada con lazo se convertirá en un básico de fondo de armario esta primavera y de que serán muchas las amantes de la moda que querrán hacerse con él tras vérselo a Alba Díaz. Y es que este conjunto es tan elegante como cómodo y admite un sinfín de combinaciones. Ella lo ha lucido con unos stilettos blancos, maxi collar blanco y un bolso en negro pero, si queremos, podemos combinarlo con unas sandalias de tacón negras y un bolso tipo bombonera. En cuanto al peinado, ella lleva melena al viento con ondas al agua, aunque también podríamos hacernos un recogido bajo, un peinado al que ella recurre en numerosas ocasiones. Sin más que añadir, Alba Díaz se posiciona como una de las chicas mejores vestidas en este Domingo de Ramos de la capital andaluza.

Kimono cruzado textura, de Zara (29,95 euros)

Kimono cruzado Zara

Pantalón pijamero cordón textura, de Zara (25,95 euros)

Pantalón pijamero Zara

Un conjunto muy acertado el de Alba Díaz ideal para pasar un día de Semana Santa en la capital andaluza, y es que estas prendas son tan básicas como elegantes, perfectas para estos días de vacaciones.