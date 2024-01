Estos son los pantalones wide leg que las mujeres de 50 años aman por su efecto vientre plano

A la hora de escoger un look, en lo primero en lo que pensamos es, sin lugar a dudas, en la parte de inferior. Ya sea una falda midi en tejido de satén o un pantalón de pinza, siempre empezamos por la parte aquí y a partir de ella comenzamos a montar el look del día. En tiendas podemos encontrar un sinfín de pantalones y faldas entre los que escoger, según nuestro estilo y gustos a la hora de vestir. Si nos centramos en los pantalones, podremos escoger entre el clásico pantalón de pinza, el vaquero de corte recto o el short. Sin embargo, hay un tipo de pantalón que se ajusta a la perfección a nuestro cuerpo y hace efecto tipazo, y es que el pantalón de tipo 'wide leg' está arrasando entre todas las amantes de la moda, desde las más jóvenes hasta las mujeres de 50+ como Pilar de Arce o Carmen Gimeno. ¿Qué tienen de especial este tipo de pantalones que todas hemos quedado prendadas de ellos? No hay ningún truco, se trata de un pantalón que, por su diseño, se ajusta a la perfección a la cintura y a la cadera. Lo característico es que es de pernera ancha, por lo que cae hacia abajo hasta los pies con cierta campana, creando un efecto muy bonito y favorecedor.

Con todo esto, este tipo de pantalón 'wide leg' es un imprescindible este invierno 2024 en nuestro armario. Lo mejor es que podemos llevarlo tanto para el trabajo como para ocasiones más especiales, dependiendo de las demás prendas y accesorios que llevemos. Por ejemplo, para la oficina, puedes combinar tu pantalón 'wide leg' vaquero o en color camel con unas Mary Jane negras, una camisa romántica y una chaqueta de estampado de cuadros. Sin embargo, para ocasiones más especiales como una cena con esa persona especial o una noche de fiesta con amigas, apuesta por un pantalón 'wide leg' de efecto piel y llévalo con un top de con algo de brillos, un abrigo de pelo y unos stilettos. Sea como sea, este tipo de pantalones debe ser un imprescindible en nuestro armario por lo bien que sientan y porque están en tendencia. Sin más que añadir, te enseñamos algunos de los pantalones 'wide leg' que puedes encontrar actualmente en tiendas.

Pantalón tiro alto wide leg, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Pantalón tiro alto wide leg Massimo Dutti

Jeans wide leg crop tiro alto, de Zara (29,95 euros)

Jeans wide leg Zara

Jeans wide leg tiro medio, de Pull & Bear (29,99 euros)

Jeans wide leg tiro medio Pull & Bear

Jeans wide leg cropped tiro alto, de Zara (29,95 euros)

Jeans wide leg cropped Zara

Jeans tiro alto wide leg, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Jeans tiro alto Massimo Dutti

Estos son algunos de los pantalones de diseño 'wide leg' que puedes encontrar actualmente en tiendas que hacen efecto vientre plano.