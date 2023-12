Chenoa deja de lado sus looks más glamurosos de Operación Triunfo y apuesta por pantalones muy anchos de estilo cargo y zapatillas

Chenoa ha vuelto a estar muy presente en nuestro día a día, y es que, más allá de su faceta como cantante, este mes ha debutado como presentadora en uno de los programas más vistos de la historia de la televisión, Operación Triunfo. Es indudable el talento que la cantante tiene para estar en directo durante horas sin perder el hilo ni la simpatía que la caracteriza. El programa se retransmite a través de la plataforma de streamingPrime Video cada lunes por la noche. Tan solo lleva dos galas (gala 0 y gala 1), aunque ya nos ha dejado looks que ha enamorado a todas las amantes de la moda. Para la presentación del programa, Chenoa nos enamoraba con un espectacular look que podríamos llevar de cara a las próximas celebraciones de Navidad, un conjunto de traje de chaqueta y pantalón, en color verde esperanza, el cual combinó con un body negro de escote en forma de corazón semitransparente. Sin embargo, de cara a la gala 0 de Operación Triunfo, Chenoa, cantante y ahora presentadora nos volvía a enamorar con look muy parecido al anterior pero, esta vez, apostaba por el 'total white' compuesto por pantalón y traje de chaqueta cuyo protagonista era, sin lugar a dudas, los stilettos rosas con detalles joya. Como era de esperar, cuando se baja del escenario, la cantante apuesta por prendas más sencillas. Para el día de ayer, un día relajado en la capital española, la celebritie recurría a un look de lo más cómodo y sencillo compuesto por pantalones de estilo cargo y muy anchos en color verde militar que conjuntaba con una sudadera y abrigo de paño en color negro. Como toque final, un bolso y zapatillas en el mismo color.

Chenoa, que nos tiene acostumbradas a looks de lo más icónicos de cara a ocasiones especiales, como el que lució hace un par de días, en la gala 1 de Operación Triunfo, un look que no pasó desapercibido y que seguramente toda las chicas que aman la moda y las lentejuelas, no dudarán en copiarse de la cantante para sus looks de Navidad , la cantante nos dejaba boquiabiertos con unos pantalones de lentejuelas morado que Chenoa combinaba con un top con mucho volumen debido a los volantes que lo conforman y su escote palabra de honor. Claramente, se tratan de looks pensados para la ocasión, y es que sabemos que la cantante tiene un estilo muy casual y cómodo, algo que vemos mucho a través de su Instagram, y así no lo volvía a demostrar con este look para un día en Madrid, cuyo protagonista es, sin lugar a duda, el pantalón en verde militar extremadamente ancho y de estilo cargo.

Chenoa con looks casual GTRES

Pantalón fluido con cintura elástica, de Parfois (32.99 euros)

Pantalón fluido con cintura elástica Parfois

Se trata de un look muy sencillo, casual y cómodo con el que Chenoa nos deleitaba en el día de ayer para una tarde de recados por la capital española.