Hemos fichado los pantalones de cuadros de María Pombo perfectos para llevar con tank top y zapatillas este abril

María Pombo lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look que no ha pasado desapercibido en redes y que ha revolucionado a todas sus seguidoras. La joven está pasando el fin de semana junto a su familia en Cantabria y, para aprovechar el buen tiempo, nos están dejando no solo lugares en los que comer y disfrutar de la ciudad, sino también looks de lo más primaverales en los que podernos inspirar para crear los nuestros propios a partir de las prendas que tenemos en nuestro armario y añadir otras tantas prendas que están actualmente en tiendas. Su hermana, Marta Pombo, también ha viajado a Cantabria y nos lo demostraba en el día de ayer con un lookpremamá compuesto por un conjunto de camisa y mini falda que Marta Pombo combinaba con unas botas altas marrones. Se trata de un look de lo más sencillo y muy favorecedor al ser en tonalidades rosas fucsias y naranjas, el cual sienta muy bien a las chicas de cabello oscuro. Sin embargo, María Pombo, escoge un look mucho más sencillo y todoterreno en el que el pantalón es el claro protagonista. Para la parte de arriba, se decanta por un tank top en tejido de hilo blanco crudo y, para resguardar del viento del norte, una sobre camisa beige.

Lo que nos ha enamorado del look de María Pombo son los pantalones. Se trata de un modelo de corte recto que hace efecto tipazo cuyo diseño es muy original y diferente. Unos pantalones de estampado de cuadros, el cual se está abriendo paso entre nuestras tiendas favoritas y parece que será el estampado del verano. Este pantalón combina cuadros blancos con verde oliva, lo que lo convierte en una prenda muy versátil y fácil de combinar. Ella lo ha llevado con unas zapatillas blancas, el calzado por excelencia de las chicas más estilosas de Madrid pero, si queremos crear un look apto para la ciudad y para el día a día, podemos cambiarlo por unas bailarinas beige y una camisa con gran cuello. Como accesorios y, dado que es un pantalón que fácilmente podrían llevar las influencers portuguesas, podríamos añadirle una pinza de flor. Sin lugar a dudas, se trata de un look muy favorecedor, diferente y original que todas querremos llevar este mes de abril.

María Pombo con look casual @mariapombo

Pantalones rectos de tiro alto a cuadros, de Dries Van Noten (775 euros)

Pantalones rectos tiro alto Dries Van Noten

Un pantalón de lo más original, diferente y muy en tendencia, esta pieza se convertirá en un imprescindible en nuestros looks diarios para llevar con zapatillas esta primavera y verano.