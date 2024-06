Todas las madrinas van a copiar el look de Eugenia Silva en el desfile de Giorgio Armani Privé en París

Esta semana ha arrancado la Alta Costura Otoño-Invierno 2024 en París, el evento clave para fichar todas las tendencias que sentencian las firmas de lujo sobre la pasarela. Porque está claro que aprovechamos esta oportunidad para captar todas estas indicaciones, pero también es el momento para analizar las mejores galas de las celebridades como invitadas. Recordemos el momento icónico de Kylie Jenner con velo transparente en rosa para acudir al desfile de Schiaparelli o a Jennifer López con un vestido elegante y minimalista en el show de Dior. Obviamente, sin olvidarnos del traje sastre de Sassa de Osma que próximamente llevaremos nosotras a la oficina en julio. Esta vez, ha tomado el relevo la presentación de la nueva colección Alta Costura de Giorgio Armani Privé en París, donde hemos observado un sinfín de diseños sofisticados y con detalles minuciosos, respetando la estética que marca la firma francesa desde sus inicios en la moda. Hablamos de vestidos de palabra de honor, conjuntos de dos piezas, piezas transparentes adornadas de cristales o trajes sastre. Entre las invitadas que han asistido al desfile, encontramos a la embajadora Cate Blanchett, Alison Toby o la modelo Eugenia Silva con un look despampanante y digno de ser una inspiración para las próximas madrinas.

Como es de costumbre, Eugenia Silva ha aparecido en la Semana de la Moda Alta Costura en París con un estilismo de lo más impactante y glamuroso. Esta vez no ha optado por un confiado y socorrido vestido largo, sino por un dos piezas que se está convirtiendo en la opción escogida dentro de los looks de invitada. Hablamos de una chaqueta de lentejuelas plateadas, protagonizada por un cuello en pico, mangas largas y una abertura en el delantero. La ha combinado con una preciosa y larga falda en plisado en un tono champagne junto con unas sandalias de tacón. En cuanto a la joyería, ha seguido la línea de las tonalidades y se ha decantado por un acabado en plateado, siendo el collar el claro protagonista del look. Respecto al maquillaje, se ha sumado a la tendencia glowly con una piel de lo más natural y luminosa, así como una sombra de ojos oscura acompañada de un eye-liner llamativo. Eso sí, presumiendo de su media melena lisa.

Eugenia Silva. Gtres

Eugenia Silva se ha vuelto a convertir en una de las invitadas más elegantes en la Semana de la Moda Alta Costura en París con este conjunto de lo más apropiado para asistir al desfile de Giorgio Armani Privé.