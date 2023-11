De Tamara Falcó a Eugenia Silva, las famosas se visten de Navidad para una noche de lo más exclusiva en Madrid

No hay nada que nos guste más, que una buena fiesta de Navidad, y más si hay cava de por medio. Pero no solo a nosotras, también a Tamara Falcó que no se ha querido perder esta noche llena de lujo, moda, en el tradicional cóctel navideño de Moët & Chandon en Madrid. Desde Tamara Falcó, Blanca Suárez, Isabelle Junot, Mariló Montero o Eugenia Silva, a influencers como Alba Díaz, Laura Matamoros, Grace Villarreal o Iera Paperlight, que han optado por sacar sus mejores galas, y más navideñas, para una noche de lo más especial en Madrid a 26 días para la Navidad. Porque si buscas inspiración para tus looks en estas fiestas, en esta noche de famosas, la tienes toda. Desde estilismos más clásicos, pijos o más arriesgados. No ha faltado detalle.

Desde Tamara Falcó con un traje clásico en Azul Klein de lentejuelas, a Blanca Súarez con un espectacular vestido midi azul marino de escote halter y corte sirena, o Eugenia Silva con un vestido drapeado de tul para soñar despiertas. ¡No te pierdas los mejores looks de esta navideña noche en Madrid!

Blanca Suárez con vestido negro con la espalda al aire

Moët & Chandon da la bienvenida a la Navidad José Oliva EUROPAPRESS

Eugenia Silva con vestido negro de tul de Juan Vidal

Tamara Falcó con traje de lentejuelas

Isabel Junot con vestido 'animal print' de Andrew Pocrid

Mariló Montero con vestido largo de Tot-Hom

Alba Díaz con el look que su madre, Vicky Martín Berrocal, lució en la preboda de Tamara Falcó

Laura Matamoros con vestido rojo con la espalda al descubierto de Magda Butrym

Iera Paperlight con mini vestido blanco de Victoria

Grace Villarreal con traje de lo más original de Dew & Corch

Una noche llena de looks de lo más navideños que nos dejan toda la inspiración para las próximas fiestas.