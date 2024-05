Así es cómo se preparan las celebridades para el Festival de Cannes 2024

Arrancamos con el Festival de Cannes 2024, la cita con el cine que reúne a los actores y actrices internacionales más prestigiosos y las futuras promesas de dicha disciplina. Este evento tendrá lugar desde hoy, 14 de mayo, hasta el 25 del mismo mes en la legendaria Croisette. Unos de los detalles más sorprendentes de la 77ª edición del Festival de Cannes es la ausencia del cine español, pero sí que tendremos al prestigioso director de cine español Juan Antonio Bayona como parte del jurado, quien ha recibido 13 Premios Goya con su largometraje 'La Sociedad de la Nieve' y su nominación a los Premios Óscar de este año. Eso sí, a lo largo de los años de celebración del Festival de Cannes hemos comentado los estilismos más de ensueño y glamurosos que han hecho historia del cine y la moda. Entre ellos encontramos el espectacular vestido al estilo coquette de Penélope Cruz en el Festival de Cannes 2019 o el vestido súper ajustado en dorado de Georgina Rodríguez en la edición pasada. Tampoco podemos pasar por alto todos los diseños de Marta Lozano, influencer española que ha confiado tanto en Lorenzo Caprile como en Vicky Martín Berrocal para destacar sobre la alfombra roja. Sin embargo, este es el resultado final de todo un proceso de creatividad y estilismo durante meses anteriores.

¿Cómo se preparan las celebridades para el Festival de Cannes?"Es muy importante tener en cuenta qué tipo de apariciones serán, qué películas se promocionan y durante qué días. Por supuesto, debemos hablar con las firmas más adecuadas con las que nos gustaría contar y, en función de las opciones que se nos presentan, debemos construir el camino hacia dónde se quiere ir con el talento. Es decir, que dentro de los looks que puedan aparecer, siempre estemos buscando que realce la figura y que se sientan cómodos", afirma la estilista profesional Antonia Payeras. Este año será su tercera vez que acuda al Festival de Cannes de la mano de una actriz, así como en la edición pasada tuvo la oportunidad de trabajar con Amaia Salamanca y su estilismo. También, es importante tener en cuenta que no se debe disfrazar a la celebridad, sino que tiene que prevalecer la comodidad y la identificación con su personalidad para saber llevar o defender el atuendo. "No obstante, el proceso de estilismo siempre depende de si hablamos de un look cedido por una marca o sobre un custom made, es decir, un diseño confeccionado desde cero y exclusivamente para la actriz", añade la experta.

En cuanto a los looksde Festival de Cannes que podremos ver, primero tenemos que tener en cuenta las tendencias de primavera-verano 2024 o las tendencias en looks de invitada. "Dentro del marco del evento, siempre hay mucha variedad de estilismos. Priorizaría la elegancia, las líneas limpias que favorezcan la silueta y en esta edición llamarán la atención los complementos", comenta la estilista. Asimismo, en el caso de la moda masculina, dentro del esmoquin tradicional, podríamos ver propuestas con un punto más arriesgado, tal y como estamos observando en las últimas alfombras rojas, como en la reciente Met Gala 2024 con los looks de Josh O'Connor o Bad Bunny.

El proceso de cosmética y maquillaje también es uno de los pasos súper imprescindibles para deslumbrar en la red carpet. ¿Cuál es la rutina facial de una actriz en el Festival de Cannes? Hablamos con Miguel Bling, maquillador profesional de las celebrities e influencers y experto en conseguir brillar a todas ellas en dicho evento, como a Marta Díaz en la pasada edición. "Empiezo preparando la piel. Primero aplico una bruma hidratante, que aporta agua a la piel, y después un sérum que no contenga aceites y sí mucho ácido hialurónico y vitamina E", comenta el experto en belleza. Tal y como nos confirma, después se procede a aplicar la crema nutritiva o más ligera (dependiendo del tipo de piel), el imprescindible contorno de ojos y un bálsamo labial. Hace énfasis en que todos estos productos no deben tener siliconas para que a la hora de maquillar no se produzcan bolas y se adhiera bien en la piel. "En los párpados aplicamos un primer de sombras y otro específico para la piel para que nos dure el maquillaje 24 horas y que la textura de la piel se difumine", concluye Miguel Bling.

Ya ha comenzado el Festival de Cannes, el acontecimiento del cine internacional que acoge tanto a actrices como a celebridades e influencers en una de las alfombras rojas más comentadas.