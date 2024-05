Festival de Cannes 2024: los looks históricos y más icónicos de Penélope Cruz hasta Georgina Rodríguez

Hace una semana vivimos la Met Gala donde vimos los looks de fantasía de Zendaya o Rosalía y ahora nos vamos directas al Festival de Cannes 2024 para observar los estilismos de la alfombra roja. Del 14 al 25 de mayo viviremos la 77ª edición del Festival de Cannes que se celebrará en la Croisette, como es de costumbre, y la que destacará por la ausencia del cine español. Cada año los cineastas, actores y amantes del cine se reúnen en la ciudad de ensueño de la costa francesa para celebrar y reconocer las películas más destacadas. Esta vez, el jurado será presidido por Greta Gerwing, que tendrá el difícil papel de elegir entre todas las películas para otorgar la Palma de Oro 2024 el último día del evento. Junto a ella, le acompañará Juan Antonio Bayona, el director español nominado a los Premios Óscar de este año por 'La Sociedad de la Nieve' y ganador de 13 Premios Goya por el mismo largometraje. Asimismo, también se desvelarán los ganadores de otros galardones, como el Gran Premio, el Premio del Director o el Premio de Guion, así como otros de la misma relevancia. Bien es cierto que el Festival de Cannes tiene el enfoque en el mundo de la cinematografía, pero el campo de la moda y el estilo también es uno de los más importantes. No cabe duda de que muchos de nosotros no nos perdemos la alfombra roja del Festival de Cannes, donde los actores y actrices internacionales (y también, los influencers) presumen de su look de gala glamuroso.

A lo largo de la semana nos volveremos a encontrar con celebrities de prestigio como Anya Taylor-Joy, Emma Stone, Selena Gomez o Sienna Miller. Todas ellos serán los encargados de presentar sus piezas cinematográficas y contarán con estilismos que nadie podrá dejar por desapercibidos. Estamos seguras de ello, puesto que el Festival de Cannes siempre nos sorprende con looks despampanantes que se convierten en historia imposible de olvidar. Es por ello que todos recordamos el vestido palabra de honor y fular a juego de Lady Di en 1987 o el espectacular vestido con falda hecha por pétalos que Natalie Portman lució en 2023 de la mano de Dior. Las celebridades españolas también acuden al Festival de Cannes año tras año, como Penélope Cruz que ha enamorado con todos sus looks, pero, en especial, con el vestido escote corazón en morado en 2009 y en 2019 con un diseño 'coquette' de Chanel. Asimismo, Ester Expósito (con vestido con cut-out en morado) o Georgina Rodríguez (con vestido dorado súper ajustado) también han causado sensación en la alfombra roja del Festival de Cannes que, posteriormente, han sido muy comentados. Y una de las influencers españolas que nunca comete ningún fallo en la red carpet es Marta Lozano con sus diseños de Vicky Martín Berrocal o Lorenzo Caprile.

Lady Di con vestido palabra de honor y fular a juego de Catherine Walkeren el Festival de Cannes 1987

Penélope Cruz con vestido escote corazón de Marchesa en el Festival de Cannes 2009

Penélope Cruz, acompañada del director de cine Pedro Almodovar y del actor José Luis Gómez (i) tras la proyección de la película "Los abrazos rotos"en la sección oficial del 62 festival de cine de Cannes (19/5/09) larazon

Eva Longoria con vestido cut-out de Emilio Pucci en Festival de Cannes 2012

Eva Longoria en el festival de Cannes larazon

Penélope Cruz de con vestido de bordados Chanel en el Festival de Cannes 2019

Bella Hadid con vestido glamuroso y favorecedor de Jean Paul Gaultier en el Festival de Cannes 2021

Ester Expósito con vestido espectacular en morado de Etro en el Festival de Cannes 2021

Ester Expósito en la alfombra roja del Festival de Cannes. ATT GTRES

Marta Lozano con vestido de Vicky Martín Berrocal en el Festival de Cannes 2022

Marta Lozano en la alfombra roja del Festival de Cannes. Nicolas GENIN GTRES

Anne Hathaway con vestido recto y chal con volumen de Armani Privé en el Festival de Cannes 2022

Georgina Rodríguez con vestido largo y ajustado en dorado de Túnez Ali Karouien el Festival de Cannes 2023

Georgina Rodriguez arrives for the screening of 'L'ete Dernier (Last Summer)' during the 76th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 25 May 2023. MOHAMMED BADRA Agencia EFE

Heidi Klum con vestido cut-out y mangas con capa de Zuhair Murad en el Festival de Cannes 2023

Heidi Klum posando en la alfombra roja de Cannes. Scott Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Jennifer Lawrence con vestido largo en rojo de Dior en el Festival de Cannes 2023

Natalie Portman con vestido palabra de honor y falda hecha de pétalos de Dior en el Festival de Cannes 2023

Mañana volvemos a tener una cita con el cine de la mano del Festival de Cannes 2024. Todas las actrices y celebridades internacionales están a punto de hacernos descubrir su estilismo para uno de los eventos más relevantes del año.