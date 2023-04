Todos los tocados más bonitos para tus looks de invitada están en tiendas ‘low cost

Con la primavera, son muchas las que tenemos los eventos más esperados del año, es decir, las bodas, comuniones y otras ocasiones especiales que requieren que incorporemos a nuestro armario esas prendas más sofisticadas y elegantes para llevar ese día concreto. En cuanto al look, existen en el mercado numerosos vestidos midi -quizá sea la prenda estrella para eventos de tal calibre-, como estos vestidos de Marta y María Pombo para la boda de su hermana Lucía de la firma Redondo Brand, uno de los diseñadores estrellas entre las influencers, quienes apuestan por él para ocasiones especiales. Sin embargo, son muchas las tiendas 'low cost' que lanzan sus propuestas para los looks de invitadas, desde monos hasta vestidos maxi en todo tipo de colores y texturas, creando outfits de lo más elegantes y sofisticados. Además, la influencer más icónica de nuestro país, Rocío Osorno, nos ha mostrado estas últimas semanas sus looks de invitada favoritos de esta primavera a partir de vestidos de nuestras tiendas favoritas.

Sea como sea, un look de invitada no está terminado sin incorporar accesorios que eleven un tanto el look. Por ello, debemos de escoger unas clásicas sandalias que combine a la perfección con el traje que llevemos y que sean cómodas, atemporales y muy elegantes. Recomendamos que sean en un tono discreto para así volverlas a usar tantas veces se quiera, como por ejemplo en color nude, doradas, plateadas e incluso en negras, ya que estos tonos combinan perfectamente con cualquier otro color. En cuanto accesorios, la tendencia actual -para las más arriesgadas- es usar un maxi lazo con una cola baja y es que este accesorio aporta elegancia y, además, no pasarás desapercibida. Pero, si lo que prefieres es acudir a tu evento especial un poco más discreta, porque así es tu estilo y personalidad, los tocados son perfectos para este tipo de ocasiones, pues son bonitos, clásicos y atemporales. Son muchos los que hay en el mercado, pero nosotros te enseñamos los tocados más elegantes que puedes encontrar en tiendas 'low cost'.

Diadema tocado plumas, de Zara (25,95€)

Diadema tocado plumas Zara

Horquilla golden hair, de Bijou Brigitte (19,95 €)

Horquilla golden hair Bijou Brigitte

Diadema flores Meadow, de Bijou Brigitte (14,95 €)

Diadema flores Bijou Brigitte

Diadema flores, de Parfois (19.99€)

Diadema flores Parfois

Diadema tocado flores, de Zara (35,95€)

Diadema tocado flores Zara

Estas son algunas propuestas de tocados y diademas que encuentras en tus tiendas favoritas, pero hay un sinfín más entre las que escoger según tus gustos.