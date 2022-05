María Fernández-Rubíes y por qué el vestido de alfombra roja de Redondo Brand queda fenomenal a mujeres de 30 o 60 años

¿Quién no conoce a Redondo Brand? Tanto si eres experta o no, de la moda española, Redondo Brand es la firma favorita de nuestras influencers o celebrities favoritas como: Paula Ordovás, Eugenia Martínez de Irujo o María Pombo. Llevar un look del diseñador, Jorge Redondo, es una apuesta segura de llevar el mejor conjunto del evento, boda o compromiso social. María Fernández-Rubiés tuvo una reunión familiar y tenía claro, que el vestido que llevaría tenía que ser colorido y viral en Instagram. No dudo en ningún momento, en escoger un vestido de la firma española en un tono que nos tiene fascinadas. El color aceituna claro es ideal para la nueva temporada, y queda genial tanto en mujeres de 30 o 60 años.

Si tienes una boda, comunión o bautizo, el vestido de Redondo Brand que llevó María Fernández-Rubiés es ideal. No sabemos si nos gusta más, por el corte midi, o que está confeccionado en crepé ligero. No pierdas detalle, te contamos todos los secretos a continuación.

Elegante, vibrante y sofisticada. Así podemos definir el vestido de María Fernández-Rubiés. Desde que ayer publicó esta imagen en Instagram, nos hemos propuesto tener un vestido así en el armario. Ella escogió a Redondo Brand, porque es sinónimo de calidad y de comodidad, sin renunciar a estar espectacular.

Como seguro que estás buscando vestido para todas las bodas que tienes, no pierdas detalle de cómo es el vestido de Redondo Brand. Por cierto, este vestido puedes compartirlo con tu madre. Gracias al tejido con el que está confeccionado, permite moldear la figura de cualquier mujer.

VERA (209€)

Vestido Vera. FOTO: Redondo Brand

Aquí tienes el vestido definitivo para este verano. Ahora entenderás por qué Jorge Redondo es el favorito de las expertas en moda, y que consiguió el premio al mejor diseñador en la última edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid.