El total look de la Infanta Sofía con vaqueros y jersey azul para despedirse de Asturias derrochando estilo

Después de acompañar a su hermana, la Princesa Leonor, en una de las ediciones más emotivas de los Premios Princesa de Asturias 2024, la Infanta Sofía ha vuelto a captar la atención en su visita al Pueblo Ejemplar de Sotres. En esta ocasión, ha dejado de lado el elegante mono negro y blazer de brillos que lució en Oviedo para optar por un look mucho más relajado, pero no menos sofisticado, adaptado a la frescura de la montaña asturiana y al entorno rural de este entrañable pueblo. Acompañada de la Reina Letizia y la Princesa Leonor, Sofía no solo muestra su creciente madurez a través de sus elecciones de vestuario, sino que también refuerza la conexión de la Familia Real con el profundo arraigo cultural de Asturias, donde cada año se distingue a una comunidad como ejemplo de valores y tradición.

Sotres, un encantador enclave rodeado de las imponentes montañas de los Picos de Europa, ha sido distinguido en esta ocasión como Pueblo Ejemplar de Asturias, un reconocimiento que premia a aquellas localidades que destacan por su esfuerzo en la preservación de la cultura y sus valores. Con apenas un centenar de habitantes, este pequeño pueblo ha recibido a la Familia Real con los brazos abiertos, y, en particular, a una Infanta Sofía que siempre sabe adaptarse al contexto de cada aparición pública con una elegancia discreta y juvenil que no pasa desapercibida.

Look en detalle de la Infanta Sofía. Gtres

El look más tendencia del otoño que llevó la Infanta Sofía para el Pueblo Ejemplar de 2023

La Infanta Sofía con look otoñal. Gtres

El año pasado, en la visita al Pueblo Ejemplar de 2023, Sofía demostró su habilidad para entender las tendencias actuales de una forma muy sutil y natural, eligiendo unos pantalones anchos blancos y zapatillas deportivas, una combinación relajada y moderna que no solo reflejaba su conexión con la Generación Z, sino que también destacaba por su habilidad para marcar tendencia con clase y estilo. Aquella elección, tan acertada para la jornada en un entorno rural, reveló su instinto para vestir con comodidad sin renunciar a un estilo actual.

*Artículo en edición