Total look white: el truco de estilismo blanco super elegante de Charlene de Mónaco en Montecarlo que arrasará esta primavera

Charlene de Mónaco nos ha demostrado este domingo que apostar por la sencillez es una vía muy adecuada y sin complicaciones para brillar con luz propia en las citas más especiales de cara a esta primavera 2023. La princesa monegasca, que cumplió los 45 años a principios de año, asistió junto a su marido, Alberto II de Mónaco, y sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, a la final del Montecarlo Master 1000, en la que se enfrentaron Andréi Rubliov y el danés Holger Rune. Una cita en la que nos mostró su truco más elegante blanco: un total look white que sigue y seguirá teniendo un hueco muy especial en los mejores looks de las referentes de estilo más relevantes nacionales e internacionales de cara a esta nueva temporada. Porque a pesar de que los colores más intensos de la paleta y los estampados más en tendencia están adquiriendo un papel fundamental, sino que se lo digan a Sara Carbonero que se ha olvidado de las zapatillas clásicas para rendirse a las Converse con plataforma naranjas o a Cristina Pedroche, que lució embarazo con el vestido mini con estampado tie dye de Primark que comparte con Paula Echevarría, de vez en cuando nunca está de más darle un poco de cordura a la explosión de color que estamos viviendo en el terreno de la moda. Las encargadas de hacerlo han sido referentes de estilo del calibre de Sassa de Osma con su look más sencillo y elegante que te querrás poner hoy y toda la primavera y Violeta Mangriñán, que nos ha mostrado en su cuenta de Instagram el vestido de Mango que parece de Alta Costura y que querrán todas las madrileñas para la Feria de Abril. Sin olvidarnos de Charlene de Mónaco que ha convertido en la final del Montecarlo Master 1000 su traje blanco en su truco de estilismo más elegante.

El total look white de la princesa monegasca está integrado por una blazer blanca, una pieza todoterreno que podría ser la misma que lució Vicky Martín Berrocal hace muy pocos días y que usaremos nosotras para todo tipo de eventos durante esta primavera 2023, y un pantalón de traje recto en el mismo color. Completó su elegante estilismo para la final del Montecarlo Master 1000 con una blusa con transparencias, un diseño que está regido por una de las principales tendencias actuales y frente a la que ya se rindió Belén Rueda el día de su cumpleaños.

Charlene de Mónaco en la final del Montecarlo Master 1000. Gtres

Americana de traje cruzada de crepé, de Massimo Dutti (149 euros)

Americana cruzada de crepé de Massimo Dutti. Massimo Dutti

Pantalón de traje crepé, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Pantalón crepé de Massimo Dutti. Massimo Dutti

Porque si pensabas que el total look white ya no estaba de moda, Charlene de Mónaco ha demostrado este domingo que te equivocabas y mucho con su truco de estilismo blanco super elegante.