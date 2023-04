Alba Díaz le ha robado del armario a su madre, Vicky Martín Berrocal, el top de punto que cuesta menos de 15 euros en Zara y sienta igual de bien a los 20 que a los 50

Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal son un ejemplo claro de que el estilo y el buen gusto se traspasa de madre a hija. Ambas mujeres, que se han convertido en dos de las referentes de estilo más importantes a nivel nacional, como pueden ser Sara Carbonero, que se olvidó de las zapatillas más clásicas por estas Converse de plataforma naranja, o Cristina Pedroche, que agotó en horas el vestido mini con estampado de flores más bonito de la primavera, mantienen una relación magnífica. ¡Son uña y carne! Prueba de ello son las vacaciones de Semana Santa que han disfrutado al máximo en Caribe y Miami. Una merecida escapada en la que se han reído a carcajada limpia y en la que también han tenido tiempo para darnos diferentes clases de estilo con sus mejores looks más en tendencia. Unas combinaciones infalibles aplaudidas por los cientos de miles de seguidores que cuentan en sus cuentas de Instagram y entre las que destacan el vestido 'efecto tipazo' de la marca de Kim Kardashian que llevó con zapatillas New Balance Vicky Martín Berrocal o el pantalón de lino de Oysho, el más cómodo y estiloso, que lució Alba Díaz en una playa paradisíaca. Es innegable que estas madre e hija guardan paralelismos en sus estilos más personales, donde siempre hay un espacio muy especial para las últimas tendencias de la primavera 2023 y para arriesgar. De hecho, su complicidad en el terreno estilístico le ha llevado a Alba Díaz a robarle a su madre, Vicky Martín Berrocal, el top de punto que cuesta menos de 15 euros en Zara y que sienta igual de bien a los 20 que a los 50.

Este domingo, Alba Díaz cerraba el fin de semana con una cena con amigos y para la ocasión la hija de 'El Cordobés' apostaba por un look muy favorecedor que consiguió asaltando el armario de su madre, Vicky Martín Berrocal, a punta de pistola. Y ya no es que hayan lucido este top de punto cut out blanco que cuesta menos de 15 euros en Zara con pocas semanas de diferencia, sino que lo han mostrado de la misma manera: combinándolo las dos con pantalones largos con efecto piel. Una prenda perfecta para esta primavera que sienta igual de bien a los 20 que a los 50 y que es totalmente viral en Instagram, ya que la han lucido influencers del calibre de Victoria Federica, eso sí ella en color negro cuando se convirtió en modelo por un día.

Top cut out punto stretch, de Zara (12,95 euros)

Y tú, ¿te atreves a lucir el top de punto que cuesta menos de 15 euros en Zara y que sienta igual de bien a los 20 que a los 50 que le ha robado Alba Díaz a su madre, Vicky Martín Berrocal?