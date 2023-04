El traje rosa de Belén Rueda en ‘El Hormiguero’: el look más elegante, rejuvenecedor y que sienta fenomenal a todo tipo de siluetas

Belén Rueda sigue descubriéndonos las últimas tendencias de esta primavera 2023. A veces lo hace en las redes sociales, y en concreto, en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 193.000 seguidores, como cuando se rindió frente al top transparente que no podía estar más de moda y que hasta las mujeres de 50 años han incluido sin pensárselo en sus mejores looks. Pero en otras ocasiones, sin embargo, la actriz madrileña, conocida por películas como 'El orfanato' o 'La familia perfecta', nos sorprende en la pequeña pantalla con las combinaciones más infalibles para esta estación que enseguida se convierten virales y terminan teniendo cola de espera en nuestras tiendas favoritas, como Zara, Mango o Massimo Dutti. Y esto es justo lo que ha sucedido este Lunes de Pascua con Belén Rueda en ‘El Hormiguero’, programa de entretenimiento de Antena 3 en el que Aitana y Mariló Montero ya nos han dado recientemente las claves de estilo fundamentales de esta temporada. Durante esta nueva cita profesional, Belén Rueda, que asistía junto al también intérprete Emilio Gutiérrez Caba para presentar su nueva película, 'Fenómenas', que llegará a los cines el próximo 14 de abril, nos mostraba el traje de lino rosa que es, sin duda, el look más elegante, rejuvenecedor y que sienta fenomenal a todo tipo de siluetas.

Con su conjunto más en tendencia, Belén Rueda confirmaba dos modas que tendremos que tener muy en cuenta esta temporada primavera 2023. Por un lado, nos referimos a las prendas de lino, que ya han fichado referentes de estilo nacionales, como Tana Rivera en Sevilla con el vestido de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y eligió para una romántica tarde de toros junto a su pareja, Manu Vega; Victoria Federica con la camisa de lino de Zara con la espalda descubierta que ha lucido en sus vacaciones de Semana Santa en México o el pantalón de lino de Oysho con el que Alba Díaz se adelantó al verano. Y tampoco nos podemos olvidar del triunfo sin precedentes del rosa, un color por el que las mujeres mejor vestidas ya han apostado, desde la Reina Letizia con un vestido primaveral hasta Tamara Falcó con la falda midi que es tan pija que parece que es cara.

Blazer oversize lino rosa, de Bleis Madrid (350 euros)

Blazer oversize lino de Bleis Madrid. Bleis Madrid

Chaleco recto lino rosa, de Bleis Madrid (205 euros)

Chaleco recto lino rosa de Bleis Madrid. Bleis Madrid

Pantalón pinzas lino rosa, de Bleis Madrid (205 euros)

Pantalón pinzas lino de Bleis Madrid. Bleis Madrid

Si ya te has enamorado profundamente del traje de lino rosa de tres piezas (pantalón, blazer y chaleco) de Belén Rueda en ‘El Hormiguero’, tenemos muy buenas noticias, porque podrás encontrar este look, el más elegante, rejuvenecedor y que sienta fenomenal a todo tipo de siluetas, en la firma madrileña Bleis Madrid.