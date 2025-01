El traje blanco de Eva Longoria en París es perfecto para las mujeres bajitas hasta en invierno

Esta semana, las calles parisinas contemplan algunos de los mejores desfiles del sector de la moda. Durante estos días se está celebrando en la capital francesa la Semana de la Alta Costura de París con desfiles como Chanel, Dior, Schiaparelli. Y a estos eventos no han faltado algunas celebrities muy conocidas. Y ahora ha sido el turno de Elie Saab con Eva Longoria entre las celebrities asistentes, demostrando que el blanco también es para el invierno, y que este traje es perfecto para las mujeres bajitas. A los desfiles de París no han faltado algunos rostros conocidos. En el front row de algunas firmas hemos visto a las mujeres mejor vestidas. Una de ellas ha sido Carlota Casiraghi quien no se ha querido perder esta cita tan especial para apoyar una de sus firmas favoritas, Chanel, o nuestra Victoria Federica en Dior.

En un momento en el que las tendencias sentencian que el color blanco ha salido de su casilla nupcial, para instalarse como una opción válida para llevar en eventos, así como también en días de frío, la elección de Eva Longoria no parece casual. Además, escogiendo este elegante y llamativo tejido, se aseguró de convertirse en una de las protagonistas de esta nueva jornada de alta costura en París. Si el otro día era Sofía Vergara en París, hoy es Eva Longoria la que deja claro que el color blanco también es para los días fríos de enero. Porque los 'total look' blancos también son para invierno, y este estilismo desde el frío de París es un claro ejemplo de ello.

Eva Longoria. Gtres

Los colores claros, en especial el blanco, tienen una gran habilidad para iluminar el rostro, suavizar los rasgos y dar una apariencia más fresca. En contraste con tonos oscuros que, en ocasiones, pueden aportar cierta negatividad a nuestra imagen, un abrigo blanco se convierte en el aliado perfecto para combatir los días grises de invierno a la par que proyectamos energía y vitalidad.

Un estilismo perfecto con traje blanco de Elie Saab con bordados, ideal para las mujeres bajitas como Eva Longoria, por la lanzada a la cintura que estiliza el corte oversize, y los pantalones con un toque de acabado campana.