El look más pijo (y de marca española) de Victoria Federica para su nueva aventura como modelo

La colaboración de Belén Esteban y Victoria Federica como imagen de la nueva colección de mujer de Nude Project, sigue dando que hablar. Y no es para menos. "Las dos Españas", como dicen los comentarios de este Reels de Instagram que en poco más de diez horas acumula más de 600 mil visualizaciones. Victoria de Marichalar y Belén Esteban se han convertido en la imagen de “Woman”, la primera colección femenina de Nude Project, la marca de streetwear de mayor crecimiento en España. La marca ha diseñado un espacio único, sin precedentes, donde dos de las figuras más icónicas del país, provenientes de mundos totalmente diferentes, coexisten.

Y ahora nosotras nos hemos fijado en este segundo look de Victoria Federica, que saldrá a la venta el jueves, y que no puede ser más 'preppy', como salido de Blair de 'Gossip Girl'. O lo que es lo mismo, muy pijo y royal por su parte. Una colección que sale a la venta este jueves a las 21:00 hora peninsular española, y que seguro que va a ser todo un éxito como todo lo que lanza esta firma que tiene loca a la Generación Z. "Woman” no es solo un homenaje a la diversidad de estilos, sino que el contraste entre las personalidades de las protagonistas da vida a una colección que refleja en su totalidad la esencia de Nude Project. La colección demuestra que lo sofisticado y lo provocador pueden coexistir y romper todas las barreras entre lo classy and trashy, mostrando cómo un look chic puede tener ese toque gangster y rebelde que nunca pasa de moda. Y aunque aún no esté a la venta, ya tenemos el precio y todo los detalles del chaleco colegial de Vic.

El look de Victoria Federica. Nude Project

Sunday vest blue de Nude Project (74 euros)

Chaleco punto. Nude project

Un jersey de punto muy 'preppy' que Victoria Federica combina en las fotografías de campaña con esta camisa de rayas rojas que también pertenece a esta nueva colección de Nude Project.