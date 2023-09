El último traje rojo de Tamara Falcó es demasiado bonito (y tendencia de otoño)

Por fin volvemos a ver a Tamara Falcó en un photocall y ante los medios, después de su boda y luna de miel, y lo ha hecho con su color fetiche para las grandes ocasiones, y más tendencia este otoño 2023, el rojo. Y lo ha hecho para presentar su nueva colección de TFP junto a Pedro del Hierro. La colección de TFP by Tamara Falcó vuelve mostrarse en pasarela en MBFWM y como invitada de excepción, Tamara Falcó, quién ya ha presentado tres colecciones en exclusiva de Pedro del Hierro & TFP by Tamara Falcó, asiste al desfile, como directora creativa de su marca TFP para presentar en la pasarela de MBFWM. Pero antes del inicio del desfile, ha pasado por photocall para atender a todos los medios que la esperaban para preguntarle más por su posible embarazo, que por su nueva colección. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en este traje rojo precioso y de lo más tendencia. Porque siempre que Tamara apuesta por el rojo lo hace con vestidos, y esta vez es la primera que lo hace con un traje.

En esta cita se vuelven a mostrar en primicia algunos de los modelos seleccionados de la próxima colección AW 23/24. Una colección 'made in Spain' con tejidos y materiales de calidad, siendo Tamara Falcó la directora creativa junto a Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro. Un estilismo elegante, chic y de lo más cómodo para ir a la oficina este otoño. Por eso Tamara Falcó se acaba de convertir en toda la inspiración que le podíamos pedir al primer martes de septiembre. Fíjate bien en el look de la marquesa, porque las chicas más pijas y clásicas de Madrid lo van a adorar. Un traje rojo con blazer de cuello de solapa y hombreas, a juego con un pantalón recto muy largo, de esos que tapan el zapato y que estilizan al máximo.

Tamara Falcó presenta su colección. Amor Martínez

Blazer roja, de TFP para Pedro del Hierro (269 euros)

Blazer roja. TFP

Pantalón recto rojo, de TFP para Pedro del Hierro (169 euros)

Pantalón recto. TFP

Un traje rojo que pertenece, obviamente, a la nueva colección de TFP para Pedro del Hierro y que no puede favorecer más a Tamara Falcó. Un outfit que le podemos copiar para ir a la oficina o a cualquier evento como ha hecho la marquesa.