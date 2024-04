El traje gris de Isabel Preysler es el más elegante para una comida de domingo con amigas

Isabel Preysler es toda la elegancia que le pedimos a un domingo en Madrid, mientras el foco de atención mediático, está en la Feria de Abril 2024. Porque todos sabemos que la madre de Tamara Falcó es una de las mujeres más elegantes de España, y una vez más nos lo ha vuelto a demostrar con esta fotografía que ha publicado en su cuenta de Instagram. Raro en ello, pero Isabel está más activa de lo normal en su perfil de redes sociales, y este sábado por la noche nos ha publicado este traje gris con cuadros que nos parece una opción perfecta para irnos de comida con amigas este domingo en Madrid. Porque aunque nuestros estilismos favoritos del fin de semana serán los de Sevilla, tanto anoche en 'el pescaíto' con el desfile de IQ Collection con Victoria Federica o Amelia Bono, y hoy veremos los primeros looks de flamenca, está claro que también hay vida fuera de la Feria de Abril, y más para nosotras que tampoco la vamos a pisar. Por eso el traje de Isabel Preysler nos parece una buena opción para salir a comer hoy con amigas, o para ir mañana en la oficina. Aunque si nos tenemos que quedar con un traje, nos quedamos con el lila que lució hace unos días.

Porque no hay color más primaveral que el lila, y con ese traje Isabel Preysler nos ha enamorado esta semana combinándolo con una blusa satinada. Un look que nos parece perfecto para cualquier evento del mes de abril, mucho más que el traje gris con estampado de cuadros. Porque los cuadros son el estampado elegante que nunca fallan en el armario y esta temporada lo hacen en forma de triple vertiente. Los cuadros llegan adaptándose a todos los estilos: en formato tartán para los looks más grunge y rockeros, inspirados por la burguesía de los 70 para los outfits de trabajo más elegantes y en color gris o estilo Príncipe de Gales para el día a día. Además, ya sabemos que Isabel es una gran amante de este estampado, y de los pantalones de campana, todo ello tendencias que nos transportan a la misma época. Los años 70 más burgueses regresan este otoño a los armarios. Lo hacen a través de faldas o americanas decoradas con cuadros pequeños, generalmente sobre tejidos de lana y en tonos marrones y beiges.

Eso sí, con las altas temperaturas que tenemos este fin de semana en Madrid, y en buena parte de España, nosotras hubiéramos optado por un estilismo mucho más fresquito que el que ha lucido la madre de Tamara Falcó para disfrutar del día con amigas, como hizo la otra noche con una cena.