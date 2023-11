El traje perfecto (y que más estiliza) lo tiene Isabel Preysler y es el que todas nuestras madres van a llevar a la cena de Navidad

El Museo del Prado se vestía de gala y tendencias para acoger el estreno de ‘Napoleón’, el film de Ridley Scott que une las principales obras de Goya y la figura de Bonaparte, interpretada por el ganador de un Oscar, Joaquin Phoenix. Sí, si ayer por la tarde pasaste por esa zona de Madrid y no entendías tal despliegue, aquí tiene la respuesta. Y claro, si mezclamos arte, historia y moda, ahí no podía faltar Isabel Preysler para derrochar elegancia como solo ella sabe con este traje de lo más elegante para cualquier época del año, pero que a nosotras nos parece perfecto para las cenas de Navidad como el look de transparencias de Carmen Lomana. El estreno de la película Napoleón en Madrid congregó a un nutrido grupo de celebridades, entre ellas la propia Isabel Preysler que es la que a nosotras nos ha robado el corazón con este traje clásico de fondo de armario de las mujeres que mejor visten y que siempre les solucionan todos los looks de eventos.

Isabel Preysler ha optado por lucir en esta noche de cine y arte en Madrid un esmoquin negro de Giorgio Armani con blazer clásica con hombrera marcada y pantalón palazzo, de esos que mejor sientan y estilizan a todas las mujeres con efecto de piernas infinitas y nos hacen parecen más alta. Además, le ha dado un toque más festivo y glamuroso con una blusa satinada debajo con escote en 'V'.

Isabel Presyler con traje. Gtres

Un estilismo de esos que nunca fallan y con el que Isabel Presyler ha vuelto a demostrar que se puede ser elegante a cualquier edad. Es decir, uno de los looks más clásicos e infalibles que el impecable estilo de Isabel ha convertido en el mejorlook de madre para Navidad.