Tamara Falcó substituye a Isabel Preysler como reina de la Navidad y lo demuestra con este look de lo más calentito

La reina de la Navidad es Isabel Preysler, tenemos muchas pruebas y pocas dudas. No hay época festiva que no nos recuerde a ella con una bandeja de bombones, pero, ahora ha llegado Tamara Falcó para substituir a su madre y convertirse en la nueva reina de la Navidad y de los anuncios de chocolate y bombones para estas fechas. Porque la marquesa de Griñón es la imagen del anuncio de Navidad de Chocolates Pancracio, y además, también se ha encargado de seleccionar chocolates para dar forma a un pack de edición limitada para regalar en estas próximas Navidades. Bajo el concepto “Chocolates Pancracio x Tamara Falcó”, la marca ha creado una caja exclusiva que lleva su firma y que podrá adquirirse a través del sitio web de Pancracio hasta el 8 de enero. Pero obviamente, nosotras no nos hemos fijado en los chocolates, si no en el look de lo más calentito y clásico de Tamara Falcó que seguro que aman las chicas más pijas de Madrid y Sevilla.

Porque Tamara Falcó se ha marcado un look de esos con prendas básicas que todas tenemos en nuestro armario, sobre todo las mujeres más clásicas, demostrando así una vez más que los colores blancos y neutros, también son perfectos para los días más fríos del invierno, del otoño y también para los estilismos de Navidad. Porque la marquesa de Griñón es toda la inspiración que necesitamos para estas fechas festivas en familia.

Y Tamara Falcó nos lo ha demostrado con este look blanco, con chaleco de punto trenzado de cuello subido, camisa debajo y pantalones de vestir también en blanco. Un estilismo a juego con la caja de los bombones que patrocina y que nos parece un estilismo ideal para los días de Navidad, en casa, y en familia.