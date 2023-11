Tamara Falcó agota en Zara la camisa joya que ha combinado con la falda negra de efecto tipazo que todas queremos

Tamara Falcó no para de dejarnos la mejor inspiración para vestir en nuestros eventos de Navidad o previo a ellos. Eso sí, en esta noche de tertulia en 'El Hormiguero' se ha olvidado de las lentejuelas y terciopelo, para enamorar con este look de Zara con camisa blanca joya y falda negra de efecto tipazo. Un estilismo que sabemos de sobras que adorarán las mujeres más pijas y clásicas como ella. Una falda de tubo negra que nos parece una opción perfecta para todas nuestras comidas navideñas de los próximos meses que tenemos por delante, ya sea de empresa o con amigas. Al igual que ya ocurrió con los pantalones sastre, las faldas de tubo muestran su lado más versátil y práctico llevándose con zapatos de tacón cómodo o incluso zapatillas. Pero Tamara Falcó la ha llevado en una lookazo con una camisa blanca joya de Zara que ha agotado.

Llevamos semanas viéndolo en los 'street style', en Instagram y en los looks de las famosas: se llevan las camisas anudadas. Este simple gesto es tendencia y consigue darle un giro de 180 grados a cualquier camisa, camiseta o top que ya tengas en tu armario. Y Tamara Falcó nos ha sorprendido luciendo esta camisa joya de Zara de esta forma, saliendo así de su zona de confort con sus looks más clásicos. Estamos 100% seguras de que en tu armario no falta un básico como una camisa blanca. Haz como Tamara Falcó y prueba a hacerle un nudo al final para darle un aire diferente.

Tamara Falcó con su look de Zara. @tamara_falco

Camisa popelín joyas ZW collection, de Zara (rebajada a 25,99 euros)

Camisa joya. Zara

Una camisa joya que Tamara Falcó ha hecho que ya tenga lista de espera en Zara y que nosotras también la necesitamos para combinarla con una falda negra de efecto tipazo como la suya que también es de Zara para todas nuestras comidas de empresa.