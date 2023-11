La sorpresa de la semana es el nuevo corte de pelo de Isabel Preysler que adoran las chicas más pijas de Madrid

Todos pendientes de los Gen Z Awards, de los Latin Grammy en Sevilla, de la coincidencia de la Reina Letizia y Ayuso con looks rojos, o del debate de investidura de Pedro Sánchez, y se nos había pasado el sorprendente cambio de look de Isabel Preysler. Y diréis, bueno, solo se ha cortado la melena, pero con lo poco amiga de los cambios que es la madre de Tamara Falcó, este nuevo look ya nos parece la noticia de belleza más sorprendente de la semana. Isabel Preysler siempre ha hecho defensa de los largos midi como truco con el que poder enmarcar sus facciones y dejar el pelo suelto sin gran sacrificio de mantenimiento, pero este bob de lo más más corto nos ha sorprendido a todos a su llegada al funeral de Fernando Fernández Tapias. Todas las chicas que conoces se están haciendo el corte de pelo 'bob' este otoño y ahora Isabel Preysler se ha sumado a esta tendencia. Ese que llevan las chicas más pijas de Madrid, todas los influencers y ahora también ella.

Isabel Preysler se ha sumado al corte 'bob' tendencia y esta vez ha aparecido con el corte de la temporada, raya en medio y peinado completamente liso. Un cambio de look en toda regla que estamos deseando ver como lo luce con lookazos de los suyos, que no sean en un acto tan sobrio y triste como este. En pleno auge de las melenas noventeras, de volumen esponjoso y puntas redondeadas, Isabel Preysler nos hace desear cortarnos la melena tanto como ella.

Isabel Preysler con nuevo look. Gtres

Un nuevo corte de pelo que Isabel Preysler ha lucido con camiseta negra, pantalones negros y blazer de pata de gallo.