Carmen Lomana es la reina de las transparencias y nos lo ha vuelto a demostrar en la noche de Madrid

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, darnos una lección de estilo con sulook para un evento de noche lleno de transparencias. Si hace unos días apostaba por un body negro de transparencias para su look de lo más elegante para una noche de ópera en el Teatro Real, y poco después por una camisa negra de transparencias que es todo lo que necesitamos en nuestro armario para todas las cenas de Navidad que tenemos por delante. Esta noche lo ha hecho de nuevo por un body de transparencias y cuello subido con una falda también de volúmenes y transparencias. Porque ya no hay dudas de que Carmen Lomana es la reina de las transparencias a cualquier edad. Porque nuestra socialité favorita siempre nos inspira en cualquier mes del año, y ahora lo ha vuelto a demostrar con este estilismo de altura. Y estamos seguras, que esta noche junto a la Reina Letizia y Isabel Díaz Ayuso, será una de las mejores vestidas de la celebración del 25 aniversario, de este nuestro diario, La Razón.

Porque Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que no hay edad para lucir transparencias, y ella está abonada a esta tendencia. Ya sea en faldas, body, camisa o vestidos. Las transparencias son elegantes para las noches de invierno y Carmen nos lo deja claro siempre cuando llega la temporada más fría del año. Por algo es una de las mujeres mejor vestidas de España año tras año, y nuestra musa en elegancia.

Carmen Lomana con look con transparencias. Gtres

Una vez más, Carmen Lomana es toda la inspiración que pedimos para nuestras cenas de Navidad, de aquí a que se termine este año 2023.