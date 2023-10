Isabel Preysler y Tamara Falcó son nuestras musas de la Navidad con estos lookazos de Carolina Herrera para una noche de arte en Madrid

Tamara Falcó e Isabel Preysler son nuestras musas de la Navidad, y esta vez no por sus anuncios de bombones, si no por los lookazos que se acaba de marcar para una noche de arte en Madrid. Y lo han hecho para la inauguración de la exposición Maestras que reúne un centenar de obras de artistas célebres en su tiempo que, en contestación al borrado en la historia del arte que sufrieron, hoy vuelven a ser reconocidas como maestras con esta exposición en el Thyssen con el patrocinio de Carolina Herrera. Y de ahí, que los looks de Tamara Falcó e Isabel Presyler sean de Carolina Herrera, que recordamos que también fue la diseñadora de su vestido de novia. La muestra, comisariada por Rocío de la Villa desde una perspectiva feminista, incluye pinturas, esculturas, obras sobre papel y textiles de nombres tan destacados como Artemisia Gentileschi, Angelica Kauffman, Clara Peeters, Mary Cassatt, Berthe Morisot, María Blanchard o Maruja Mallo, junto a otros menos conocidos, dando lugar a una conjunción de periodos históricos, géneros artísticos y temas que evidencian cómo estas mujeres abordaron cuestiones candentes en su época, tomaron posición y aportaron nuevas iconografías y miradas alternativas.

Para esta noche de arte femenino, Isabel Preysler y Tamara Falcó han lucido dos conjuntos de Carolina Herrera de lo más diferentes. Y qué mejor ocasión para que Tamara Falcó haya sacado su lado más glamuroso y elegante y sorprender sobre la alfombra roja con un espectacular dos piezas cargado de lentejuelas de Carolina Herrera New York. Un conjunto formado por un jersey de cuello cisne de color negro, un clásico de la moda, combinado con un estampado de rayas rosa y rojo cargado de lentejuelas, a juego con una falda de tubo y corte midi que calca el mismo diseño de su jersey.

Isabel Preysler y Tamara Falcó. Gtres

Mientras que Isabel Presyler ha optado por un conjunto de camisa y pantalón ancho con el mismo estampado floral. Un ejemplo claro de dos looks para una mujer de 40 y otra de 70 años, o lo que es lo mismo, estilismos para madres e hijas. Y ya pensando en todas las cenas y comidas de Navidad que tenemos por delante en las próximas semanas.