El misterioso vestido de Tamara Falcó está pensado para todas las invitadas perfectas de primavera por su efecto cintura de avispa

Tamara Falcó es nuestra pija de confianza, eso no tenemos dudas, pero nuestra sorpresa ha sido verla esta noche junto a la choni de confianza de toda España, es decir, la flamante ganadora de 'Operación Triunfo', Naiara. Y es que la marquesa de Griñón ha acudido esta noche a 'Martínez y Hermanos', el programa de Dani Martínez y nos ha dejado momentazos de esos que solo nos puede dar ella, pero obviamente, también nos hemos fijado en su estilismo de invitada perfecta de primavera. Porque sí, mañana arranca la primavera y nosotras estamos deseando ver todos los looks que nos van a dejar nuestras celebrities favoritas en los próximos meses, pero de momento nos quedamos con este vestido de invitada perfecta de primavera que ha lucido Tamara Falcó en el programa de Cuatro. ¿La mala noticia? Que aún no hemos descubierto la etiqueta que se esconde tras esta maravilla de diseño, pero estamos pendientes de si la hija de Isabel Preysler, o su estilista Cristina Reyes, nos lo chivan. Lo que está claro es que es un vestido que tiene un corte de lo más favorecedor, y de los favoritos de Tamara Falcó, con escote de pico, manga corta y una lazada para ese 'efecto cintura de avispa' que tanto le gusta.

Aunque para muchas también se ha convertido en el momento idóneo para comprar los looks de los grandes eventos que marcarán el calendario más reciente. En su mayoría, bautizos, comuniones o bodas. Y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro con este vestido satinado de lo más misterioso. Como es habitual, la elección de la hija de Isabel Preysler se convertía en uno de los mayores atractivos del popular programa de televisión. Además, anoche, a diferencia de estas semanas atrás, la marquesa de Griñón renunciaba a lucir una falda satinada, pero sí mantenía su amor por el satinado con este vestido con un estampado de lo más tendencia. Se trata de un diseño con un tejido delicado y sofisticado, ideal para cualquier evento marcado en rojo en el calendario de primavera, y que además gracias al detalle de la lazada negra en la cintura lo convierte en una apuesta segura para todos los cuerpos.

Porque xiste un vestido que bien podría ser magia porque es fácil de llevar, sienta bien a todas las mujeres independientemente de la edad o tipo de cuerpo y puedes llevar todo el año. Desde el verano al invierno. Hablamos, por supuesto, del vestido satinado. En su versión más sencilla y clásica. El vestido satinado no solo es el gran comodín de nuestro armario, sino que es la prenda más favorecedora y versátil, y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro con este diseño que estamos a la espera de descubrir de dónde es.