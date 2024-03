Si no vas de flamenca a la Feria de Abril, inspírate en este vestido de volantes de Rocío Osorno

Rocío Osorno tiene la alternativa perfecta si no vas a vestirte de flamenca en la Feria de Abril. Faltan menos de dos semanas para dar la bienvenida a una de las fechas festivas que más disfrutan las chicas sevillanas. Con ello queremos decir que deberías tener todos tus estilismos (casi) preparados para hacer la maleta directa a Sevilla. Una de las preocupaciones más repetidas es qué traje de flamenca vas a llevar para bailar rumbas y disfrutar de los rebujitos con tu grupo de amigas. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. Rocío Osorno ya nos ha mostrado varias ideas y propuestas para vestirnos de flamenca en la Feria de Abril. Desde la sobria en celeste con flores en fucsia hasta el clásico blanco de lunares negros. Y nosotras no podemos esperar más para descubrir con cuáles modelos nos sorprenderá todavía más. Sin embargo, muchas de nosotras optamos por no ir vestidas con trajes de flamenca, pero respetando el protocolo y el código de vestimenta. Pues bien, Rocío Osorno nos ha mostrado el vestido perfecto para la ocasión.

No cabe duda de que Rocío Osorno es una de las influencers española con un fondo de armario glamuroso a la vez que en tendencia. Pues no ha dudado en meter en su maleta de viaje a Colombia este vestido colorido y llamativo de efecto tipazo con dos volantes. Se trata de un diseño de su colección, Rocío Studio, que va a lanzar próximamente. No obstante, en los últimos días ya nos ha mostrado otros modelos que promete enamorarnos. Uno de ellos es un dos piezas de blusa con espalda descubierta y falda larga, ambas prendas estampadas con detalles florales en fucsia. Hasta Rocío Osorno nos ha confesado que lo tiene reservado para un evento que tiene agendado en julio. En definitiva, aunque sea un vestido para llevar a una boda de día, una comunión o hasta para tu graduación, también es perfecto para llevarlo en la Feria de Abril o en el pescaíto.

Este vestido ajustado con dos volantes todavía no está disponible en la página oficial de su propia marca. No obstante, tenemos claro que todas las expertas en moda estarán súper atentas al momento en el que la diseñadora e influencer lo comercialice.