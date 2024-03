El vestido camisero más original (y pijo) de la primavera es el que acaba de estrenar Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

Nos acabamos de enamorar, no os lo vamos a negar. Ha sido ver a Tamara Falcó con su look de jueves en 'El Hormiguero', y saber que lo íbamos a necesitar en nuestro armario. Pero para nuestra sorpresa, aunque en un principio hemos pensado que se trataba de una falda, es un vestido camisero de lo más especial de la nueva colección de Adolfo Domínguez, y solo está exclusivamente a la venta online. Si en las últimas semanas Tamara Falcó había apostado por prendas de Zara, ahora por otra marca gallega, sin olvidarse del 'made in Spain'. Porque está claro que los jueves son día grande en el programa de Pablo Motos, y anoche, además de la tertulia de actualidad con la marquesa de Griñón, también tuvo la visita de David Bustamante, que justo unas horas antes se citó con este medio para contarnos todo lo nuevo que se viene, y que podréis leer el lunes en esta cabecera. Pero volviendo allook de Tamara Falcó, nos parece un vestido maravilloso para meter en la maleta de Semana Santa, y ser la más elegante de todas las procesiones. Porque lo que está claro es que la hija de Isabel Preysler hace un gran tándem con la estilista Cristina Reyes, y lo han vuelto a demostrar una semana más.

Un vestido de Adolfo Domínguez de lo más original, que aunque parece una falda, es un vestido camisero con una pieza estampada de lo más románica superpuesta. Una Adolfo Domínguez, acuciada por los números rojos en años anteriores que logró iniciar una remontada el pasado año, con un avance en la cotización de algo más de un 20%. Fue la Reina Letizia en ARCO quién ya lució un original top de la firma gallega, y ahora es Tamara Falcó en la noche de 'El Hormiguero', la que nos enamora con este vestido que grita diseño y Alta Costura. Porque no hay nada más primaveral que un vestido camisero, y con este de la marquesa, además, te puedes convertir en la invitada perfecta de cualquier evento en los próximos meses. Pocas prendas existen que sean más cómodas que una sencilla camiseta. Menos aún si hablamos de una camiseta oversized, de esas anchas que tomamos prestadas del armario masculino o que coronan los estilismos más cómodos de estar por casa. Pero el vestido camisero de Tamara Falcó es aún mucho más elegante.

Vestido camisero pieza estampada, de Adolfo Domínguez (249 euros)

Vestido camisero. Adolfo Domínguez

Se trata de este maravilloso vestido camisero, de venta exclusivamente online, con manga larga con puño de estilo camisero, botonadura frontal y pieza estampada superpuesta en cintura que Tamara Falcó ha estrenado esta noche en 'El Hormiguero', en un look de lo más minimalista, y romántico.