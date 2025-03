El truco de estilo de Nuria Roca para elevar un look de básicos esta primavera 2025

Ni el dedo roto ha hecho que Nuria Roca pierda su estilo habitual de cada jueves por la noche en 'El hormiguero'. La presentadora valenciana ha contado a Pablo Motos que ha acabado con los dedos rotos a causa de un accidente doméstico. "Me he tropezado con la báscula en el cuarto de baño. A ver si la gente se cree que esto ha sido porque le he dado una patada a la báscula... No. No es que me haya pesado. Me he roto un dedito". Nada que no pueda solucionar una sandalia plana de pelo en un pie, y otra sandalia de tacón en el otro.

Pero ni ese juego de zapatos que parece más propia de Carnaval ha impedido que Nuria Roca nos de una nueva lección de estilo. Y es que la mujer de Juan del Val ha apostado por un jersey de color amarillo, unos pantalones sastre de color marrón chocolate y un accesorio que, sin duda, es tendencia esta primavera 2025: un pañuelo al cuello. Un truco de estilo que aman las parisinas, y ahora también ella con ese toque de color que le da a todos los looks. Pese a que el lunes por la noche, en el desfile de Encinar Brand, la vimos de negro y denim oscuro, ahora ha vuelto a sus colores habituales para su cita de los jueves con Pablo Motos.

Nuria Roca se une a la tendencia del pañuelo al cuello

Es una de las formas más sencillas de sumar un pañuelo al cuello a un look y sinónimo de acierto seguro. Basta con que combines prendas básicas en tonos neutros y le sumes un pañuelo que le dé un toque de color, ya sea en un tono liso o estampado. En su caso, Nuria Roca ha optado por un pañuelo marrón y blanco con estampado de lunares, que combina con su jersey amarillo y pantalón marrón.

El estampado de lunares es una de esas tendencias que se mantiene intacta temporada tras temporada. Ya sea en mayor o menor medida, pero esta primavera con más fuerza que nunca. Y Marta Ortega nos lo acaba de dejar claro con las novedades de jueves de Zara, donde además de esta blusa capa que se ha comprado Rocío Osorno, también han llegado diferentes vestidos de lunares. Y ahora también Nuria con este pañuelo al cuello.