Nuria Roca ha conseguido en las rebajas de 'El Corte Inglés' la camisa satinada negra que todas necesitamos en el armario

Nuria Roca suele apostar por looks coloridos, atrevidos y rompedores tanto en sus noches de tertulia en 'El Hormiguero' como al frente de 'La Roca', y es que si eres de las que no tiene miedo a mezclar tendencias, texturas y estampados la presentadora valenciana debería ser tu musa de inspiración. Pero como vimos el pasado domingo en sus tardes de la Sexta, no todo es salvaje en el armario de Nuria, también hay lugar para prendas en colores más sobrios como el negro y el gris, todo depende de como se combine, y para eso ella es toda una experta.

Tener en tu colección una camisa satinada negra es una apuesta segura, una inversión atemporal y un básico que toda mujer sin importar la edad necesita ya sea en otoño, invierno o primavera. Este tipo de prendas tienen la capacidad de adaptarse a múltiples estilos y situaciones, desde eventos formales hasta planes más informales. Es elegante, sofisticada y fácil de combinar, convirtiéndose en la mejor aliada para transformar cualquier look. Ahora, con la primavera a la vuelta de la esquina, una camisa satinada negra como la que ha elegido Nuria Roca será perfecta para elevar todos tus estilismos de entretiempo. Es ideal para añadir un toque de glamur a tus looks de oficina, combinándola con una falda midi o un pantalón sastre en tonos suaves (al igual que ha hecho la presentadora). Y cuando termine la jornada laboral, será tu comodín para lucirte en tardes de afterwork, combinada con unos vaqueros relajados y sandalias de tacón.

Camisa de mujer satinada pedrería, de Alma en Pena (rebajada en El Corte Inglés a 70 euros)

Camisa de mujer satinada pedrería. El Corte Inglés

Como era de esperar, la elección de Nuria Roca no es cualquier camisa satinada, es una pieza especial con un acabado satinado brillante, adornada delicadamente con detalles de pedrería que le dan un toque extra de sofisticación, ya vemos que las prendas básicas no van mucho con el estilo de la valenciana, y este detalle de pedrería lo confirma, ella siempre busca que sus elecciones estilísticas tengan ese je ne sais quoi que nos hace adorar su estilo.

¿El toque maestro de Nuria Roca? Combinó esta camisa satinada negra con unos pantalones de traje en color gris clarito de Mirto. Unos pantalones que destacan por su talle alto y doble pinza, detalles clave que definen una silueta de lo más estilizada. Para completar este conjunto impecable, optó por unos botines negros de charol de Yves Saint Laurent, con un original tacón geométrico que elevó el look al siguiente nivel de estilo.