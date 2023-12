¿Recuerdas todos los looks de Cristina Pedroche para dar las campanadas? Aquí los tienes recopilados de 2014 a 2022

Uno de los momentos más esperados cada año es el lookde Cristina Pedroche en Nochevieja. Indiscutiblemente, desde que la periodista comenzó a dar las campanadas en 2014, ningún español se pierde cada sorpresa que nos tiene preparada. Y es que semanas anteriores al descubrimiento de su estilismo, todas las editoras de moda estamos expectantes para saber la temática o qué mensaje quiere transmitir a través del diseño. Pues lo que es innegable, es que Cristina Pedroche siempre nos deja boquiabiertos y se convierte en uno de los outfits más virales y comentados de la noche. Todos los 31 de diciembre estamos deseando que llegue la hora para que nos acompañe durante las uvas y nos explique en qué se ha inspirado con su prenda definitiva. Sin embargo, este año es uno de los más especiales. Pues en 2022 nos anunció la exclusiva del embarazo de su primera hija, Laia. Y este 2023 vuelve a las pantallas de Antena 3, con Chicote, para dar la bienvenida al nuevo año después de tener a su hija junto con su marido Dabiz Muñoz. Pues no podemos llegar al domingo sin antes repasar todos los looks que Cristina Pedroche ha lucido desde el 2014 hasta el 2022.

En 2014, la periodista debutó en las campanadas con un vestido largo con transparencias y encajes, de Charo Ruiz, en La Sexta junto con Frank Blanco. Una pieza digna de lucirla en cualquier gran evento o alfombra roja. Un año después, confió en la casa de novias con la que en los próximos años iba a seguir colaborando: Pronovias. Pues desde 2015 hasta 2017 deslumbró en la Puerta del Sol de la mano de esta firma española. Desde con un vestido joya súper transparente y con diversos encajes en tul hasta el mítico corsé de escote corazón en azul y decorado con estrellas plateadas, pasando por el mono largo sexy adornado con encajes y brillantes de cristal. En 2018 se convirtió en toda una hada romántica con un diseño de Top-Hom, un dos piezas de top y braguitas de flores con una cola de tul rosa muy larga. En 2019, nos dejó sin palabras con una pieza de arte del escultor Jacinto de Manuel, una propuesta muy distinta al estilismo que nos tiene acostumbrados. Pues bien, constó de una escultura en metal de la silueta de Cristina Pedroche conjuntada con una falda con volumen y guantes mega altos. Después del año más duro a causa de la pandemia, en 2022, la celebrity enamoró a todos los espectadores con un mini vestido de pedrería y espalda descubierta en azul bebé, de Pedro del Hierro, combinado con botas de tacón muy altas y accesorios en strass en el peinado. En 2021, Cristina Pedroche escogió un modelo de la colección primavera-verano 1991, de Manuel Piña, con inspiraciones de insectos y reptiles. Y, por último, en 2022, quiso lanzar un mensaje, de la mano de ACNUR, para dar visibilidad a las personas refugiadas. El diseño constó de un top sin mangas en forma de paloma y una falda transparente con bodypainting en los brazos simulando unos guantes.

2014, por Charo Ruiz

2015, por Pronovias

2016, por Pronovias

2017, por Pronovias

2018, por Tot-Hom

2019, por Jacinto de Manuel

2020, por Pedro del Hierro

2021, por Manuel Piña

2022, por Íñigo Garaizabal y Jacinto de Manuel

Indiscutiblemente, el look de Nochevieja de Cristina Pedroche se ha convertido en el momento más esperado de toda la época navideña. ¿Con qué nos sorprenderá este 31 de diciembre?