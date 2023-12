Estas son las primeras pistas del look de Cristina Pedroche en sus primeras campanadas como madre

Ya queda menos para que termine el año, y Cristina Pedroche no para de darnos pistas sobre su look para las campanadas, aunque eso sí, este año va a tener más competencia que nunca. Y es que la juventud pide paso para despedir el año por todo lo alto, y Ana Mena y Laura Escanes , intentarán hacerle sombra a la Pedroche con su estilismo de las campanadas. . La presentadora vallecana volverá a presentar las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid, pero, por primera vez, lo hará como madre tras el nacimiento de su primera hija, Laia. Esto ha hecho que crezca la incógnita sobre cómo será el look que lucirá para dar la bienvenida al 2024, y esta noche en 'El Novato' de Joaquín Sánchez nos ha dado más pistas de su estilismo para las campanadas de este año.

Cada año, Cristina Pedroche ha elegido su estilismo en función del mensaje que quisiese lanzar al mundo. No siempre ha convencido y, en algunas ocasiones, su apuesta ha sido tan arriesgada que nadie la ha entendido. Si el año pasado se convertía en una paloma de la paz por la guerra de Ucrania, este año ha dejado claro a Joaquín que tendrá algo que ver con el hecho de su maternidad. Antes de eso, Cristina Pedroche desveló en sus redes sociales una pista importante: "Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decirlo... no es de ningún color que haya llevado otros años". O lo que es lo mismo, se puede decir que los colores descartados son: el blanco, el negro, el verde, el azul noche y el dorado. ¿Será un rojo navideño tan en tendencia?

Una vez más, su mayor aliado será el estilista Josie, con quien ya está trabajando para ello. Sin duda, son el tándem perfecto para impactar con estilismos a los que siempre acompaña un mensaje. Además, en el programa de Sonsoles Ónega, Cristina Pedroche ya anunció que "mi vestido de las campanadas será especial porque soy otra Pedroche. Este año es el año. Es mi décimo aniversario dando las campanadas. Va a ser especial".