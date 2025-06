El uniforme de Ayuso para ir al trabajo en junio es muy elegante: blusa maquillaje y pantalones blancos fluidos

Isabel Díaz Ayuso siempre es inspiración con sus looks. Si ayer por la tarde la veíamos en los toros con un vestido veraniego en azul de Lola Casademunt, para empezar la semana de trabajo lo ha he con un estilismo de lo más elegante con pantalones blancos fluidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado esta mañana de lunes Velintonia, la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre comprada recientemente por el Gobierno regional, que será un espacio de homenaje a la Generación del 27.

Y para empezar la jornada, Ayuso ha lucido un look con blusa en color maquillaje con hombreras fruncidas y un pantalón blanco fluido, que nunca falla para los looks más elegantes cuando suben las temperaturas. El calor no da tregua en la capital madrileña y eso en clave fashion solo puede significar una cosa, es hora de recuperar los vestidos más fresquitos y veraniegos del armario, y también los pantalones blancos. Como una de las figuras políticas más importantes de la actualidad, y también con más estilo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizar el look con el que la Presidenta de la Comunidad de Madrid empieza esta primera semana del mes de junio.

El look de Ayuso con pantalones blancos

Porque sin duda, es un pantalón de esos comodín, que siempre nos salva cualquier look. Estilistas e insiders a lo largo y ancho de las semanas de la moda han coincidido en algo: los pantalones blancos regresan a nuestros armarios con la llegada de junio y la Ayuso nos lo ha dejado claro con este estilismo. Tan pronto como los signos de la primavera se dejan ver entre los pronósticos meteorológicos, estilistas e insiders de todas las ciudades de moda coinciden en rescatar de sus armarios una prenda que es ya un clásico: el pantalón blanco. Si bien esta prenda encuentra sus orígenes en la vestimenta masculina de la marina en los años 50, la moda femenina no ha dudado en convertirla en una de sus imprescindibles cada temporada.

Ayuso visita Velintonia, la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre Alberto Ortega Europa Press

Un pantalón blanco que Isabel Díaz Ayuso ya ha sacado del armario, y lo ha combinado con una blusa color maquillaje, en un estilismo en tonos neutros que nos parece de lo más elegante para ir a la oficina, o a cualquier evento en junio.