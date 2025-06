Ayuso ya ha sacado del armario su vestido más veraniego: azul klein, corte cruzado y de su firma catalana favorita

El calor no da tregua en la capital madrileña y eso en clave fashion solo puede significar una cosa, es hora de recuperar los vestidos más fresquitos y veraniegos del armario. Probablemente, el pensamiento de Isabel Díaz Ayuso esta mañana cuando ha elegido su estilismo para acompañar a Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez Almeida en la clausura del acto '2 años con más ganas' con motivo del segundo aniversario de la candidatura nacional.

Como una de las figuras políticas más importantes de la actualidad, y también con más estilo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizar el look con el que la Presidenta de la Comunidad de Madrid empieza el mes de junio. Y si algo hemos aprendido en los últimos meses de las elecciones estilísticas de la madrileña, es que reciclar para ella es un acto recurrente y con el que nosotras no podemos estar más de acuerdo, muchas veces si cambiamos los accesorios, el peinado o simplemente el maquillaje podemos darle a una prenda varias vidas, y eso es básicamente lo que ha conseguido Ayuso en esta mañana de domingo.

El vestido azul de Ayuso al detalle

Un vestido azul con el que ya vimos a la Presidenta de la Comunidad el verano pasado en varias ocasiones, la primera de ellas el 18 de junio en un acto donde presentó el plan Ciudad de la Salud de la Paz, para 2032. En esa ocasión lo combinó con unas sandalias de tacón en tono nude. Con la temporada estival a punto de comenzar, no nos extrañaría ver a Ayuso repitiendo vestido, y es que el azul más allá de ser uno de sus favoritos de la paleta cromática, realza sus facciones y tono de piel a las mil maravillas. El azul en todas sus variantes es un fijo en el armario de la Presidenta, pero sin duda el que más se repite es ese tono azul klein al que tanto recurre Lola Casademunt en sus colecciones, firma de cabecera de Ayuso desde que la descubriera hace varias temporadas.

Acto del PP para celebrar el ecuador de la legislatura del gobierno de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Hidalgo Agencia EFE

Además de dejar un claro guiño a los colores de su partido político, el diseño del vestido es de esos tan favorecedores como estilosos que puedes ponerte sin importar la ocasión. Cuenta con un escote profundo en v sin mangas, lo que ayuda a estilizar la parte superior, algo que siempre es un punto a favor sobre todo a partir de los 45. En línea con esa silueta tan marcada de Lola Casademunt para abrazar las curvas femeninas, el vestido se ajusta a la cintura con un lazo, presenta una abertura lateral y cierre de botón. Con este estilismo, Ayuso da por inaugurada la temporada de verano en la capital.