El "no sin mi corbata" de Vicky Martín Berrocal que nos representa a todas este otoño 2023

Porque no todo va a ser París esta semana, Vicky Martín Berrocal también nos está dejando lookazo perfectos de inspiración de otoño desde Madrid, aunque este 'veroño' después del frío de las pasadas semanas nos esté complicando el asunto. Aunque parezca que nos hemos escapado del rodaje de 'Gossip Girl' o 'Élite', las corbatas vuelven con fuerza a las tendencias femeninas de este otoño 2023. Y sí, sabemos que Serena estaría encantada, y la que parece que también lo está, es Vicky Martín Berrocal que ya ha adelantado esta microtendencia con este outfit de Mango. Toma nota, porque todas vamos a caer rendidas. Así que ya podemos buscar en el armario de padres, novios o hermanos, y hacer un cursillo acelerado de cómo hacer el nudo de una corbata, porque es el accesorio más fashionista de la temporada. El accesorio masculino por excelencia regresa a las pasarelas de la mano de firmas como Valentino, Dior o Alexander McQueen y nosotras le vamos a dar el toque más femenino como ha hecho Vicky Martín Berrocal.

Directamente robada del armario masculino (al igual que otras muchas prendas como las blazers oversize o los trajes dignos de las mejores sastrerías), la corbata se ha convertido en uno de los complemento estrella de cualquier look femenino de las amantes de la moda este otoño. No dejamos de verlas en Instagram, y Vicky Martín Berrocalse ha apuntado con este 'total look' de Mango para irse de cena con amigas en Madrid.

Y la forma de combinar la corbata de Vicky Martín Berrocal no puede ser más trendy más otoño, con pantalones de piel negros y camisa blanca.