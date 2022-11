Celia B, la diseñadora asturiana que arrasa entre las influencers y en Netflix: “Me hubiera encantado vestir a un personaje como el de Mary Poppins”

No la hemos dejado de ver durante todo el verano en Instagram, influencers o celebrities de nuestro país robándonos el corazón con vestidos de la firma que arrasa entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en los últimos meses con la firma asturiana, Celia B, y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de series de Netflix como ‘Sex Education’ o ‘Yo Nunca’ y ahora también del armario en la última temporada de ‘Élite’. Ya no hay serie adolescente que se le resista a Celia B. La firma española acaba de lograr un nuevo éxito en su historia vistiendo a uno de los personajes de la sexta temporada de Élite con uno de sus vestidos más fabulosos y colorido y nosotras hemos querido charlar con Celia Bernardo.

Celia Bernardo es la fundadora, corazón y alma mater de la marca. Su amor por los colores vibrantes, textiles tradicionales y estampados llamativos se refleja claramente en sus diseños. Cuenta con un don especial para crear belleza a partir del caos y la contradicción. “Me formé en Asia y trabajé allí, hasta que en la pandemia volví a España y aquí estoy en Oviedo. Estoy muy contenta con el boom que hemos tenido este verano gracias a todas las celebrities y influencers españolas que han apoyado la marca. El vestido de red ha sido totalmente viral, lo han llevado Anita y Laura Matamoros. También me encantó el momento que Paula Echevarría y Olivia Palermo llevaron el mismo kimono”, nos cuenta Celia Bernardo.

“Ver mis diseños en Sex Education no fue sorpresa porque me habían contactado, pero tuve que esperar mucho meses hasta que pude ver que personaje llevaba mi marca y que prendas habían seleccionado. En ‘Yo Nunca’ de Netflix si que fuere sorpresa total, porque me enteré por clientas y seguidoras que me empezaron a escribir por Instagram. La mujer que viste Celia B es muy diferente, pero todas tiene en común que les gusta divertirse a la hora de vestir y valoran el atrevimiento, se empoderan con sus looks. Me hubiera encantado vestir a un personaje como el de Mary Poppins”.

Su objetivo: divertir a través de sus alegres creaciones. Los diseños de Celia muestran la inspiración que surge de sus viajes por todo el mundo, como por ejemplo los bordados del Rajasthan y los batiks típicos de Indonesia, inspiraciones que nos trasladan desde las selvas y playas de América Latina hasta las medinas marroquíes. Texturas exageradas, explosiones de estampados y color se traducen en diseños nada convencionales, pero con la marca España que podemos ver en volantes, prendas de ganchillo y lazos. Y es que no hay vestido de esta firma que no nos haya robado el corazón.

“Celia B es muy global, vendemos aún más en el extranjero que en España, sobre todo en Estados Unidos o Australia. Pero se ha notado la proyección en Instagram para el aumento de ventas desde el verano en nuestro país. Hace diez años cuando empezamos, había muy pocas marcas que apostaran por el color y el estampado, pero yo siempre he sido una fiel defensora de esta identidad de marca. Hay que divertirse con la ropa, ir con algo de alegría, y eso también está en mis clientas. Me han escrito muchas para decirme que reciben muchos piropos cuando se ponen su Celia B o que les alegra un día triste. Eso es lo que más me satisface del trabajo”.