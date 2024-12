Los vaqueros más tendencia de Sara Carbonero quedan bien hasta con botas bastas y gorro de lana

Hace unos días veíamos como Sara Carbonero se iba de viaje con el look más cómodo y calentito, perfecto para los días de invierno, y anoche descubrimos a donde se dirigía la periodista. No era a casa por Navidad, parece que eso no será probablemente hasta el lunes, ya que este fin de semana le espera uno de esos que las madres orgullosas como ella no se pueden perder, un fin de semana de fútbol en Cornellà de Llobregat para apoyar a sus niños.

Como siempre, Sara Carbonero no decepciona con su estilo. Y aunque el protagonismo de la noche estaba en el estadio, fue imposible no fijarse en su look: sencillo, funcional y lleno de tendencias que solo ella sabe mezclar con ese aire relajado que la caracteriza. Sara Carbonero sabía que necesitaba un look cómodo y muy abrigada para aguantar en las gradas, el resultado: un abrigo camel de corte clásico que añade ese toque sofisticado y versátil a cualquier conjunto, un jersey de cuello alto negro que se convirtió en la base perfecta para combatir el frío sin renunciar a la elegancia. Y lo que verdaderamente captó todas las miradas, sus vaqueros, con el icónico monograma de Loewe bordado en las piernas.

Pantalón vaquero holgado Anagram en denim, de Loewe (950 euros)

Pantalón vaquero holgado Anagram en denim. Loewe

Si eres una adicta a la moda como nosotras, seguramente ya te hayas cruzado con estos vaqueros en más de una ocasión. Durante los últimos meses, se han consolidado como una de las piezas más deseadas del panorama fashion, gracias a su diseño único y su capacidad para elevar incluso los estilismos más sencillos. Celebrities e influencers de todo el mundo ya los tienen en su radar (o en sus armarios), y ahora Sara Carbonero nos demuestra que funcionan igual de bien con unas botas bastas como con unos taconazos.

¿Quieres replicar el estilismo de Sara Carbonero este invierno? El truco está en la combinación de básicos de fondo armario como un gorro de lana gris, unos guantes de punto con diseño nórdico y unas botas negras de estilo basto, ideales para enfrentarse a cualquier plan en el exterior sin sacrificar la comodidad. Este tipo de calzado, aunque pueda parecer complicado de estilizar, añade un contraste interesante a los jeans y equilibra el look para que sea práctico y a la vez cool.

Look Sara Carbonero. @saracarbonero

Sara Carbonero tiene esa habilidad de convertir cualquier prenda en objeto de deseo, y esta vez no ha sido la excepción. Su look demuestra que no hace falta complicarse para destacar: con las piezas adecuadas, puedes enfrentarte al invierno sin renunciar al estilo. Así que, si aún no tienes unos vaqueros con logo bordado en tu armario, quizás sea el momento de añadirlos a tu carta de los Reyes Magos.