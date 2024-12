Sara Carbonero se va de viaje con el look más cómodo con sudadera que nunca falla en invierno

Son días de viajes en tren y aviones, de esas vueltas a casa tan entrañables y esperadas, y de estilismos cómodos. Y eso es lo que ha hecho Sara Carbonero con sus hijos, no sabemos si para empezar las vacaciones de Navidad, o para algún torneo de fútbol tan típico en estas fechas. Lo que está claro es que ha elegido uno de esos estilismos cómodos para viajar en tren que nunca fallan en invierno. Sudadera más bandana, que junto a los sombreros, es uno de sus complementos fetiche.

Más allá de instalarse en los looks casuales que copan las calles, las sudaderas han conquistado a estilistas e insiders, quienes han demostrado que esta prenda puede dar mucho más juego del que pueda parecer. Aunque lo parezca, no es nada nuevo y es que, ya en los años 80, Lady Di demostraba que una sudadera era una prenda capaz de dar un giro a los estilismos, luciéndola con pantalones vaqueros, americana y botas cowboy. Y ahora es Sara Carbonero la que la ha lucido en su look de viaje con una bandana a juego, y no sabemos si con vaqueros o unos leggings más cómodos.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Además, las editoras de moda han demostrado que la sudadera no solo es una prenda que tener en el armario en la veintena o en la treintena, sino que tiene cabida en el guardarropa pasados los 30 y es precisamente en estas décadas cuando se convierte en una pieza capaz de cambiar las normas del juego.