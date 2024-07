Los pendientes de cristales de 550€ que Paula Echevarría se ha llevado al concierto de Luis Miguel en Madrid

Paula Echevarría se ha llevado sus pendientes de lujo más especiales al concierto de Luis Miguel en Madrid. El cantante mexicano se ha convertido en el primer latino en llenar dos veces el Santiago Bernabéu. Por lo que, si Taylor Swift completó el estadio madrileño con looks festivaleros o llamativos, las fans de Luis Miguel han optado por estilismos más casuales, pero elegantes. Durante la entrada al concierto, hemos presenciado rostros conocidos que no han dudado en comprar la entrada de uno de los eventos más esperados del año. Y no nos extraña, puesto que no hemos parado de ver la asistencia de las celebridades e influencers durante todas las actuaciones de su gira. Algunas de ellas son Edurne con top ajustado en blanco combinado con pantalones de vestir en gris o Nieves Álvarez con americana fluida y vaqueros metalizados. Asimismo, Paula Echevarría se ha llevado todas las miradas con su look glamuroso. La actriz asturiana no se ha querido perder el concierto de Luis Miguel junto a su pareja Miguel Torres este sábado 6 de julio en una de las primeras filas. Pues bien, de la misma manera que ha disfrutado del espectáculo, nosotros también fichando los pendientes de lujo de 550€ más inesperados y especiales de su joyero. Se trata de un diseño firmado por la marca italiana Valentino (que luce su propio logotipo) con acabado plateado y protagonizados por apliques de cristales.

Sentimos que nosotras también hemos estado en el concierto de Luis Miguel en Madrid gracias a todos los vídeos que la actriz española ha compartido con nosotros. Entre contenido y contenido, hemos podido observar el look de Paula Echevarría. Tenemos que decir que tampoco se ha desentendido de escoger un estilismo de lo más llamativo, alejándose de lo básico y casual de fondo de armario. Ha optado por un top de tirantes y de escote cuadrado en color azul bebé decorado por un sinfín de lentejuelas, perlas y cristales. Un adorno que consigue que esta pieza se convierta en una de las más delicadas y especiales de un armario. Lo ha combinado con pantalones de vestir rectos en blanco, así como un look de maquillaje natural (pero, con sombras de ojo oscuras y labial nude) y presumiendo de su media melena, el corte de pelo que favorece a las mujeres de 40 años.

Miguel Torres y Paula Echevarría en el concierto de Luis Miguel en Madrid. @migueltorres

Pendientes con logo de la firma con cristales, de Valentino (550 euros)

Pendientes con cristales. Valentino

