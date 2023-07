El bikini de crochet más bonito que no querrás usar para la playa lo tiene Rocío Osorno y podrás llevarlo con pantalones largos

El verano es sinónimo de vacaciones en la playa, y, con ella, el temido momento de hacer la maleta de viaje con todas aquellas prendas de nuestro armario que queremos llevarnos para lucir perfecta cada día. Sin duda, hay algunas tendencias que se han hecho virales esta temporada y que, evidentemente, deben formar parte de este mini armario que formamos durante los días que duran nuestras vacaciones en la playa, como por ejemplo las mini faldas, los vestidos 'cut out' o los shorts tipo boxer, una opción perfecta para ir a la playa o la piscina de forma cómoda y sencilla. Sin embargo, hay una tendencia que se ha hecho viral y que comenzó siéndolo durante el invierno, y es el crochet. En tiendas podemos encontrarlos en todo tipo de prendas, desde los chalecos hasta los pantalones, incluyendo los bikinis y bañadores. Puede parecer que en moda de baño no tiene cabida este tejido, ya que es hilo y tarda en secarse, pero, nada más lejos de la realidad, es perfecto para aquellos looks de playa más arreglados. Es el caso, por ejemplo, del look tan elegante y diferente que lleva Rocío Osorno con un bikini de crochet blanco y negro de estampado de cuadros y volantes en los tirantes, un traje de baño muy sofisticado e ideal para esas ocasiones más especiales cerca del mar.

Rocío Osorno es la reina de los looks elegantes y muy en tendencia, dándonos siempre ideas para crear nuestros propios outfits. Hace unos días nos enseñaba el vestido más bonito y bohemio que usó para sus vacaciones en Ibiza, un vestido largo que Rocío Osorno lució espectacular ya que elevaba el tono bronceado de la piel al ser en tonos verdes, morados y lilas. No es la primera vez que la influencer nos enamora con sus bikinis, y es que en abril ya Rocío Osorno nos conquistó con un bikini rosa fucsia -siguiendo la tendencia 'Barbiecore' de Zara. Sin embargo, el bikini que ahora nos muestra es mucho más elegante al ser de crochet y estar destinado a ocasiones más especiales. Ella lo combinó con unos pantalones de pinza negros, una opción muy elegante. Sin duda, un look perfecto para tomar algo frente al mar.

Bikini de crochet @rocioosorno

Devi crochet bikini de triángulo, de Zimmermann (305€)

Se trata de un bikini de lo más elegante y cómodo ideal para ocasiones especiales.