El vestido español de efecto 'piernas infinitas' es el que acaba de estrenar Paula Echevarría por las calles de Madrid

Paula Echevarría es de las pocas celebrities que siguen en Madrid y aún no se ha escapado a Marbella, y tiene un motivo de peso. Y es que la actriz sigue junto a Tamara Falcó en la grabaciones de 'Got Talent', y por eso nos ha dejado este maravilloso estilismo de verano por las calles de Madrid, como también está haciendo la marquesa. Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Paula Echevarría.Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más.

Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario (y de la maleta de vacaciones) de Paula Echevarría. De Asturiana a Asturiana. Celia B es la firma slow fashion española que se inspira en las culturas tradicionales para crear sus colecciones que ya ha conquistado a rostros como Ana Matamoros, Laura Flores, Marta Lozano o María F. Rubies y ahora también, y como mejor embajadora a su paisana Paula Echevarría. Y de toda la colección de vestidos que tiene en su armario de esta firma asturiana, como el largo que estrenó hace una semanas, ahora el más corto con efecto piernas infinitas con esta maravilla con volantes.

Vestido de firma española y sandalias planas

Se trata del modelo 'Hortensia', un diseño negro ribeteado en blanco con las mangas abullonadas y cruzado en la cintura para estilizar y de efecto 'piernas infinitas', además de presumir Paula de su bronceado envidiable.

Vestido Hortensia, de Celia B (306,95 euros)

Vestido volantes. Celia B

Un vestido precioso que Paula ha combinado con las icónicas sandalias 'Oran' de Hermés, también en negro, y unas gafas de sol de su colaboración con Hawkers de hace unas temporadas.