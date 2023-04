El vestido más boho lo tiene Sara Carbonero y así de bien lo luce con botas cowboy en su día a día

Sara Carbonero tiene el estilo que todas las chicas amantes de la moda quieren tener y es que es toda una inspiración para todas aquellas que buscan en su perfil de Instagram looks de lo más en tendencia y básicos, como sus vestidos boho que combina con botas cowboy, convirtiéndose en el look que más la caracteriza a la hora de vestir. Sara Carbonero, que siempre va a la última, haciéndose con prendas que todas queremos y que se convierten en esas piezas de fondo de armario que todas debemos tener para crear así nuestro propio armario cápsula, como es el caso, por ejemplo, las bikers, la clásica cazadora de cuero de la que Sara Carbonero es una enamorada y que usa en numerosas ocasiones con sus icónicos sombreros de ala ancha y sus 'total look' en negro, como este look tan relajado y básico de pantalón y cárdigan que lució Sara Carbonero para un día lluvioso en Madrid y que combinó con un abrigo de corte masculino y botas militares.

Sea como sea, con la llegada del buen tiempo, nuestra celebrity e influencer favorita opta siempre por lucir vestidos de estilo boho que tanto le representa, pues son muchas las veces que la hemos visto con este tipo de prenda y es que son cómodos, estilosos y muy versátiles, como este vestido boho beige con cárdigan de lana que llevó este invierno de estampado floral en morado y es que ella es muy fan de este estilo tan relajado y campestre cuando los días se vuelven más clásicos, combinando siempre sus vestidos y faldas largas con botas cowboy, el calzado que llegó a nuestras vidas hace un par de temporadas y que no nos hemos quitado de encima, pues lucen perfectos con cualquier look tanto en invierno como en verano, convirtiéndose en el zapato estrella de nuestro armario. Para el día de ayer, Sara Carbonero optó por llevar un vestido largo y muy vaporoso en tonos beige, burdeos, marrones y azules de su firma 'Slowlove' rebajado ahora a 60 € que combinó con un chaleco en los mismos tonos y, como toque final, unas botas cowboy en marrón chocolate, un look de lo más en tendencia para el día a día en esta primavera.

Vestido estampado largo, de Slowlove (59,99€)

Vestido estampado largo Slowlove

Se trata de un look de lo más boho y casual que puedes usar tanto para el día a día como para una ocasión más especial.