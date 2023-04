Te creamos el armario cápsula definitivo para la temporada de primavera verano

Llega la primavera y todas las amantes de la moda comienzan a sacar todas las prendas más vaporosas, de estilo 'boho' y a todo color, pues con las altas temperaturas, nos apetece arriesgar y sumarnos a las tendencias más eclécticas, virales y significativas de la temporada, como por ejemplo el vestido de corte 'cut out' de Alba Díaz de Zara, el cual se ha convertido en viral en las últimas semanas y promete convertirse en esa prenda de fondo de armario que no nos quitaremos en todo el verano. Sin ir más lejos, podemos encontrar en tiendas como Zara y Mango los vestidos más versátiles, cómodos y atemporales que podemos usar tanto para el día a día como para eventos de noche, y es que podemos usar con todo tipo de calzado y accesorios. Sea como sea, la nueva colección de primavera y verano traen consigo no solo las tendencias más icónicas, como por ejemplo las bermudas, un híbrido entre el short y los pantalones largos y las prendas de crochet, que encontramos desde en faldas y vestidos hasta en chalecos y bolsos, si no que podemos encontrar las prendas más versátiles, atemporales y clásicas que nunca pasarán de moda.

Por ello, te hemos hecho una selección de las prendas que sí o sí debes tener en tu armario esta primavera para crear tu armario cápsula, que no es más que la suma de esas piezas de ropa, calzado y accesorios que son básicos con las que puedes crear un sinfín de combinaciones y que podrás usar tanto para el día a día como para la noche, como por ejemplo, el traje de chaqueta y pantalón de Sassa de Osma de Massimo Dutti de lino y blanco, el cual es elegante, versátil y puedes usarlo para todo tipo de ocasiones y crear looks a partir de su uso por separado. Desde el vestido de lino, las camisas más elegantes pasando por los bolsos tipo cesta que llevan todas las francesas, estas son las prendas que necesitas para crear tu propio armario cápsula.

Bermudas botones dorados, de Zara (25,95€)

Kimono bordado, de Bash (345€)

Capazo fibra natural, de Mango (29,99 €)

Falda midi satinada, de Zara (25,95€)

Top punto de crochet, de Massimo Dutti (69,95 €)

Vestido de lino, de Mango (49,99 €)

Camisa 100% lino, de Massimo Dutti (39,95 €)

Sandalias de piel, de Pedro Miralles (125,00 €)

Top asimétrico flor, de Mango (29,99 €)

Estas son algunas de las prendas con las que crear tu armario cápsula esta primavera.