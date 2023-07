El vestido más corto (y boho) de Paula Echevarría se lleva con sandalias planas y aún así hace efecto piernas infinitas

Paula Echevarría ya está de vuelta en el calor de Madrid después de unos días de vacaciones rodeada de sus familiares y amigos, y con el fresquito de su querida Asturias. Pero eso sí, no nos puede gustar más el estilismo de la actriz asturiana con vestido más corto y boho que hasta con sandalias planas hace efecto piernas infinitas. Porque nosotras coma Paula Echevarría, somos unas apasionadas de las botas cowboy en todas las épocas del año, eso sí, con estos 40 grados que vamos a tener esta tarde en Madrid mejor recuperar las sandalias planas y dejar las botas cowboy para el norte. Eso sí, las chicas que veranean en el norte ya pueden meter en su maleta de vacaciones un estilismo como el de Paula para todos sus días de verano. Si los vestidos ibicencos son máxima tendencia cada año, las botas cowboy este año también. Porque no todo iba a ser hoy la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en esta segunda entrega de la exclusiva, y los looks de Isabel Preysler o Carolina Molas, Paula Echevarría también nos ha dejado el estilismo más veraniego.

Si Paula Echevarría dice que un vestido boho es lo más apropiado para todas las épocas de este 2023, nosotras nos inspiramos y lo combinamos como ella. La actriz ha elegido un precioso vestido de Fetiches Suances, una de sus marcas favoritas. En este caso es un vestido con estampado de flores en tonos azules con escote en V pronunciado y preciosas mangas farol con cintura y cadera con nido de abeja que se ajusta perfectamente al cuerpo ensalzando la siluet y falda con detalle de volantes.

Paula Echevarría con vestido corto. @pau_eche

Vestido Lexi, de Fetiche Suances (169,50 euros)

Vestido boho. Fetiche Suances

Un vestido boho que Paula Echevarría ha combinado con sandalias planas que aún así te hace parecer altas por el vestido tan corto.