Todas las chicas que veranean en el norte van a querer llevar el vestido ibicenco con botas cowboy como Paula Echevarría

Paula Echevarría está disfrutando ya de unos días de vacaciones rodeada de sus familiares y amigos, y a nosotras no nos puede dar más envidia mientras seguimos en Madrid tecleando en el ordenador a 36 grados. Pero eso sí, no nos puede gustar más el estilismo de la actriz asturiana con vestido ibicenco y botas cowboy. Porque nosotras comoPaula Echevarría, somos unas apasionadas de las botas cowboy en todas las épocas del año, eso sí, ella estando en el norte es más factible que las combine con todos sus looks que el resto de mujeres de España. Eso sí, las chicas que veranean en el norte ya pueden meter en su maleta de vacaciones un estilismo como el de Paula para todos sus días de verano. Si los vestidos ibicencos son máxima tendencia cada año, las botas cowboy este año también. Porque no todo iba a ser hoy la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y los looks de Isabel Preysler o Carolina Molas, Paula Echevarría también nos ha dejado el estilismo más veraniego.

El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de ellas, como Paula Echevarría.

Botas cowboy bordados, de Brownie (129,90 euros)

Bota cowboy. Brownie

Unas botas cowboy de Brownie que Paula Echevarría no se quita en sus vacaciones en Asturias con el vestido más ibicenco y bonito que además estiliza porque hace efecto pierna infinita.