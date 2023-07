Por fin descubrimos el vestido de novia de Tamara Falcó de Carolina Herrera al más puro estilo Reina Letizia

Se acabó, después de la preboda, boda y postboda, ya hemos descubierto el primer vestido de novia de Tamara Falcó en portada de la revista ¡Hola! que ha adelantado su gran exclusiva al domingo por la noche. Un vestido de novia de Tamara Falcó de Carolina Herrera que además de recodar a Grace Kelly como se había comentado, a nosotras nos traslada directamente al vestido de novia de la Reina Letizia. De marquesa de Griñón a Reina. Todo queda entre ellas. Se decía que iba a ser clásico y sencillo, y así ha sido.Un vestido blanco de novia de Tamara Falcó con con escote barco y una ligera silueta corazón que dejaba a la vista la parte superior de su cuello y sus clavículas, de lo más parecido al vestido de novia de Pertegaz de la Reina Letizia.

Un vestido de novia de lo más clásico y elegante de Tamara Falcó, con toque medievales, y manga larga pese al calor que hacía en Madrid este 8 de julio. Y viendo el diseño, no nos extraña que Sophie et Voilà renunciaran a diseñarlo porque no tiene nada que ver con el estilo más moderno de las bilbainas. Un vestido de novia de Tamara Falcó con bordado ancho en tonos ocres y cobrizos desde el escote a la falda del vestido. Eso sí, aunque Wes Gordón nos había dicho que el segundo vestido no era blanco, y nosotras ya nos imaginábamos a la marquesa de rosa, finalmente es de color marfil con falda a capas y corsé.

El vestido de novia de Letizia, 15 años después larazon

Aunque Tamara Falcó llegó a El Rincón con su melena midi suelta con un semirrecogido que pensamos que sería su peinado de novia, finalmente mucho más clásico con un moño bajo para lucir su tiara familiar, y un largo velo.