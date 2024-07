El vestido más juvenil del verano es el que acaba de estrenar Carmen Lomana (de marca española) y perfecto con sus sandalias rojas favoritas

Vestidos del verano en el armario de Carmen Lomana hay muchos, pero ahora acaba de estrenar el más bonito y juvenil con este Reels que nos acaba de subir a su cuenta de Instagram. Es un vestido bonito, original y además muy rejuvenecedor. Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Carmen Lomana después de ser una de las marcas favoritas de Paula Echevarría. Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más.

Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario (y de la maleta de vacaciones) de Paula Echevarría o Carmen Lomana. Celia B es la firma slow fashion española que se inspira en las culturas tradicionales para crear sus colecciones que ya ha conquistado a rostros como Ana Matamoros, Laura Flores, Marta Lozano o María F. Rubies y ahora también, y como mejor embajadora a su paisana Paula Echevarría. Y ahora es Carmen Lomana la que nos ha demostrado que también es una marca igual de perfecta para las mujeres +60, y no solo para las más jóvenes, con este maravilloso vestido que nosotras también necesitamos en el armario. Un vestido que ha estrenado con sus sandalias favoritas rojas de Isabel Abdo para su último día de trabajo antes de las vacaciones.

Un vestido que acaba de estrenar Carmen Lomana y que lo han definido así en la web de la marca: "El vestido Elysium, con forma clásica de Celia B, es un vestido básico midi de manga corta con volantes. Con botones que recorren la parte delantera y una cintura ajustable, esta es la prenda perfecta para la tarde. Nuestros bordes festoneados característicos se pueden encontrar en todo el vestido. Esta pieza cuenta con un estampado de sol colorido único, combinado con detalles rosas en las mangas y volantes".