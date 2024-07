Solo Carmen Lomana puede ser toda una diva de mercadillo con un vestido Dolce & Gabbana y sandalias bañadas en oro

Carmen Lomana ha triunfado en su mercadillo solidario en Marbella como hace cada Navidad en Madrid, porque no hay mejor plan que poder comprar el armario de museo de la socialite, y con un fin benéfico. Y para el último día, ha dejado claro que solo ella puede ser toda una diva de la elegancia en un mercadillo con este vestido cóctel de estampado floral y volantes de Dolce & Gabanna, que ha combinado con sus sandalias planas con monedas favoritas de cada verano. Carmen Lomana ha convertido el mercadillo solidario que lleva celebrando varios años en Madrid, y en el que vende algunas prendas exclusivas de grandes marcas de su vestidor a precios asequibles, en toda una tradición. Y ahora, ha querido llevarlo a la malagueña ciudad de Marbella.

Y cómo no, Carmen Lomana ha combinado este vestido con sus sandalias de monedas doradas que no se quitaba el verano pasado porque son cómodas, elegantes y estilizan el pie. ¿La mejor noticia? Que aún están a la venta. Carmen Lomana es musa de España. Y no solo por ser una de las mujeres mejor vestidas de España, si no también por su inteligencia y ser una anfitriona de diez. Como Anna Wintour, que lleva siempre dos pares, muy similares, de Manolos, nuestra Carmen de España ha vuelto a llevar una de nuestras sandalias favoritas que ha lucido este verano, unas sandalias griegas que nos han robado el corazón y las hemos encontrado disponibles por 149 euros.

El look de Carmen Lomana. @carmen_lomana

Sandalias Adrienne Black, de Cuchy (149 euros)

Sandalias griegas. Cuchy

Se trata de estas sandalias planas de dedo elaboradas de manera artesanal en piel de vacuno de gran calidad, con detalle de aplique de múltiples piedras de cuarzo negro y joya bañada en oro de 24K sobre la tira lateral en piel que une el dedo con la pulsera en el tobillo que Carmen Lomana ha lucido en modo diva en Marbella.