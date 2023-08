El vestido más retro y 'Mamma Mia' del verano es el que ha estrenado Violeta Mangriñán para el cumpleaños de su hija

El tiempo vuela, eso es lo que pensamos ayer al ver que la primera hija de Violeta Mangriñán cumplía un año. Y como no podía ser de otra forma, la influencer valenciana ha celebrado por todo lo alto el primer añito de Gala. Y obviamente, nosotras nos hemos fijado en su look para celebrar el cumpleaños. Porque ya sabemos que Violeta Mangriñán nunca falla, e igual que nos hemos enamorado del vestido de Paula Echevarría en Starlite o de loslooks de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en su primera salida en Mallorca, también lo hemos hecho del vestido de firma española de Violeta Mangriñán. Un diseño retro que como su nombre indica nos traslada directamente a los años 70 y a 'Mamma Mia'.

¡Aquellos maravillosos 70′s! El estilo masculino de Diane Keaton en Annie Hall, los looks de calle de Lauren Hutton o Bianca Jagger en la década de los setenta, Studio 54. Todo ello inspira algunas de las creaciones de aire 70s y cómo no, también los chalecos de punto con estampados geométricos o de rombos que llevarían perfectamente en ‘La Tribu de los Brady’. Y don tan tendencia este 2023 que ni en verano los hemos dejado de ver como nos ha demostradoVioleta Mangriñán con este vestido amarillo. Las transparencias y los estampados tropicales caracterizan a Insomnia Studio y no hay nada que evoque más el verano que su lema, 'can't sleep tonight'. Sus diseños llegan a España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos. Y Violeta ya lo ha añadido a su armario.

Violeta Mangriñán con vestido amarillo. @violeta

Vestido 'Mamma Mia', de Insomnia Studio (89 euros)

Vestido amarillo. Insomnia Studio

El vestido corto 'Mamma Mia' es el atuendo retro de ensueño que buscas para el día y la noche, escote pronunciado con manga larga acampanada y un color potente para todo el verano.