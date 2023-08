Vicky Martín Berrocal combina con sandalias pala el vestido cut out más viral de Mango

Vicky Martín Berrocalno para de conquistarnos con todos sus estilismos y, si hace menos de 48 horas nos enamoraba con el vestido asimétricomás especial que lució en sus vacaciones de Mallorca (al que igual que hizo su hija, Alba Díaz, con el pantalón de rayadiplomática que necesitamos para otoño) mientras ponía rumbo a Cerdeña para seguir disfrutando de sus vacaciones, ahora nos ha confesado, mientras daba un repaso por su galería y se acordaba de que no nos lo había enseñado que, también ha caído rendida ante el vestido cut out más viral de Mango. Te hablamos de una prenda con la que ya hemos vimos a principios del verano a María Fernández-Rubíes, que ayer nos creaba la necesidad de hacernos con el minivestido de colores que llevaremos como una blusa cuando llegue el otoño. Vicky Martín Berrocal ha decidido completar su look con el calzado por excelencia de las celebrities en verano: las sandalias tipo pala Oran de Hermès que, para combinar con el vestido, ha escogido en color blanco.

La influencer ha optado por el vestido nudo aperturas de Mango, una opción súper favorecedora y que se adapta a todos los cuerpos. Se trata de una prenda confeccionada completamente a partir de algodón y diseñada como un modelo recto y largo, con cuello en pico, sin mangas, cierre lateral de cremallera y bajo con vuelo. Un vestido muy especial que está decorado con un nudo y con aberturas laterales en la cintura, que lo convierten en una opción muy estilizadora y genera un efecto potenciador de la silueta. Y es que, desde que se cortó el pelo y consiguió el look bobmás rompedor del verano, Vicky Martín Berrocal no deja de impresionarnos un día tras otro.

Vicky Martín Berrocal @vickymartinberrocal

Vestido nudo aberturas, de Mango (25,99€)

Vestido nudo aberturas Mango

Sandalias Oran, de Hermès (565€)

Sandalias Oran Hermès

Estamos impacientes por saber cuál será su nuevo look y estamos seguras de que se hará tan viral como todos los que se pone.